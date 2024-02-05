بـ"مساعدة فنانة الشفاه المشهورة" .. نيمار يثير الجدل من جديد رغم إصابته

نيمار يثير الجدل يومًا بعد آخر..

احتفل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين.

نيمار انضم إلى الهلال، في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه تعرض لصدمة كبرى، بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ بعد خوضه 5 مباريات رسمية فقط، بقميص الفريق الأزرق.

وعلى الرغم من إصابته.. حرص نيمار جونيور على الاحتفال بعيد ميلاده، في منطقة "كوستا فيردي" بريو دي جانيرو البرازيلية، وبمساعدة من إحدى أشهر الفنانات في البلاد؛ وهي فرجينيا فونسيكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "globo" البرازيلية، اليوم الإثنين، قامت فونسيكا بـ"استئجار" قصر خاص؛ من أجل الاحتفال بعيد ساحر نادي الهلال، الذي ظهر بملابس غريبة للغاية.

الصحيفة كشفت عن أن الملابس التي ارتداها نيمار في الحفل، تقدر بحوالي 17 ألف ريال برازيلي؛ وعلى الرغم من ذلك، فأنها جعلته محلًا للسخرية من الجماهير؛ حيث جاءت باللون الأبيض ومرصعة بالورود.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجماهير سخرت من ملابس نيمار، حيث وصفتها بـ"أزياء المهرجين"، في الوقت الذي تساءل فيه قطاع كبير، عن سبب سوء اختيار اللاعبين لـ"ملابسهم"، كلما زاد أموالهم.

جدير بالذكر أن الفنانة فرجينيا فونسيكا البالغة من العمر 24 سنة؛ هي إحدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، التي اشتهرت بفضل تطبيق "مزامنة الشفاه".