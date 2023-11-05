الخيانة رقم 92 .. قرار حاسم من نيمار وصديقته بشأن علاقتهما!

تعرف على قرار نيمار وشريكته برونا

توصل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، لقرار حاسم مع صديقته برونا بيانكاردي، بشأن مستقبل علاقتهما، بعد سلسلة الخيانات المتواصلة التي يقوم بها اللاعب في حق أم إبنته.

وقام نيمار بخيانة شريكته مرة أخرى، وذلك خلال حفل في الفيلا الخاصة به في مانجاراتيبا بالقرب من ريو دي جانيرو، حيث التقى بفتاة هناك.

وأشارت موقع "Correio Braziliense" إلى أن نيمار وبرونا قررا الانفصال، بعد أن أجهز اللاعب على الخيانة رقم 92 تجاه شريكته، بعد سامحته في الكثير من المرات السابقة.

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وأضاف الموقع البرازيلي، أن العلاقة التي تجمع بين نيمار وشريكته ودية فقط، من أجل تربية الطفلة الصغيرة مافي التي ولدت مؤخرًا، حيث أصبح الثنائي غير مخطوبين الآن.

وأوضح الموقع أن الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء علاقة نيمار وبرونا مسألة وقت فقط، حيث ينتظر الثنائي اللحظة المناسبة من أجل الإعلان عن ذلك.

وينتظر نيمار حتى تتعافى برونا بشكل كامل، بعد عملية الولادة المبكرة، بالإضافة إلى الاطمئنان على الطفلة مافي التي ولدت قبل الأوان في الشهر السابع من الحمل، من أجل الإعلان عن كل شيء بشكل رسمي.

وأجرى نيمار مؤخرًا عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة قد تصل إلى 10 أشهر.