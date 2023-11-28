رسميًا | صديقته تعلن خبرًا حزينًا .. مأساة نيمار تتواصل منذ الانتقال إلى الهلال

صدمة جديدة لنيمار بعد الانتقال إلى نادي الهلال

يبدو أن الأخبار الحزينة، تلاحق الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي.

نيمار انضم إلى الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في صفقة تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو؛ إلا أنه تعرض لعديد النكسات منذ ذلك الوقت؛ مثل الإصابة، واتهامات خيانة صديقته واقتحام إحدى العصابات منزل أسرتها.

وفي هذا السياق.. أعلنت برونا بيانكاردي، صديقة نيمار جونيور، الانفصال عنه رسميًا؛ بعد فترة من تدهور العلاقة بينهما، عقب انتشار أخبار عن خيانة اللاعب لها.

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وطالبت بيانكاردي في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، من الجميع؛ عدم ربط اسمها بالساحر البرازيلي، وذلك بعد الانفصال.

وأكدت برونا في رسالتها، مساء اليوم الثلاثاء، على أن الشيء الوحيد الذي يربطها بنيمار دا سيلفا جونيور "حاليًا"؛ طفلتيهما مافي، التي ولدت مؤخرًا.

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جدير بالذكر أن نيمار، يخضع للعلاج حاليًا في البرازيل؛ للشفاء من إصابة "الرباط الصليبي"، الذي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.