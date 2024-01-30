فيديو | بـ"استهزاء وحركة مشينة!" .. نيمار يحرج الهلال بتصرفات غريبة ردًا على وزنه الزائد

تصرفات صادمة من نيمار جونيور..

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رد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على الشائعات التي لاحقته خلال الأيام القليلة الماضية، بشأن وزنه الزائد.

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نيمار يتعافى - حاليًا - من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبالتزامن مع مرحلة تعافيه، انتشرت مجموعة من الصور للاعب، التي تظهر زيادة في وزنه؛ وسط سخرية كبيرة للغاية، سواء من جماهير نادي الهلال أو الفرق المنافسة.

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وعن ذلك يقول نيمار ساخرًا، في مقطع فيديو اليوم: "الوزن الزائد (عظيم)، لكن سمين؟.. لا أعتقد ذلك!"، مضيفًا: "تبًا لكم أيها الكارهون.. تحملوا الأمر أو أهربوا".

ولم يكتفِ نيمار جونيور بذلك؛ حيث وجّه إشارة مشينة بـ"إصبعه" إلى الساخرين منه، مع رفع قميصه لـ"إظهار" لياقته البدنية وعدم زيادة وزنه نهائيًا.

هذه التصرفات الغريبة والمشينة من الساحر البرازيلي، لا تتماشى نهائيًا مع قيم وأخلاق السعوديين، وقد تتسبب في إحراج كبير للنادي الذي يرتدي ألوانه حاليًا؛ وهو الهلال.

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