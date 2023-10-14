في قلب معسكر البرازيل.. فضيحة أخلاقية أبطالها نيمار، فينيسيوس وريتشارليسون!

قنبلة تهز الكرة البرازيلية

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هناك موضوع قوي يهز الكرة البرازيلية في الساعات الأخيرة، وهذه المرة الأسماء المتهمة ليست كأي أسماء، بل أهم 3 نجوم في خط هجوم السيليساو، نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي البرازيلي ماتيوس بالدي تحدث عبر حسابه على إنستجرام عن "حفل غير مرخص" نظمه هذا الثلاثي برفقة مجموعة من الفتيات قبل مباراة البرازيل وفنزويلا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 الذي سبب حديثًا كبيرًا في الكرة البرازيلية.

وكتب بالدي على شبكاته الاجتماعية: "لم يكن تعادل الفريق البرازيلي مع فنزويلا الموضوع الأبرز، بل كان (حفلًا) محتملة لبعض اللاعبين حدث يوم الخميس".

وأضاف: "في تسجيل صوتي عبر الواتساب يتم تداوله، تشير امرأة إلى أن نيمار كان سيبقى مع ريبيكا ريبيرو، وكان فينيسيوس جونيور سيبقى مع ليتيسيا سوجيرو وريتشارليسون، مع ريتا لوبيز".

وأردف: "وفي مقطع فيديو انتشر أيضًا على نطاق واسع أشار بعض الأشخاص إلى الشخصية المؤثرة على مواقع التواصل ليتيسيا سوجيرو، وهي تغادر صباح اليوم الفندق الذي كان يقيم فيه الفريق البرازيلي، حتى أن ريبيكا المتهمة بالاجتماع المزعوم مع نيمار، قامت بالأمس بتحميل مقطع فيديو ظهر فيها صوت اللاعب ينادي بـ(أخي)"،

وختم: "ريبيكا تهدد بمقاضاة بعض الأشخاص المسؤولين عن نشر الفيديو، ولم تعلق ليتيسيا وريتا بعد على مواقع التواصل الاجتماعي الشبكات".

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