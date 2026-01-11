Joao Cancelo Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | إعلان الصفقة الأولى .. تفاصيل عقد مندش وكانسيلو يرفض طلب الزعيم قبل الرحيل!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد 11 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يعلن عن صفقته الشتوية الأولى

    أعلن نادي الهلال عن صفقته الشتوية الأولى "رسميًا"، بالتعاقد مع المدافع الإسباني بابلو ماري، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، بعقد لمدة 6 شهور، مع أفضلية التمديد لعام آخر.

    واستعرض الزعيم، مسيرة مدافعه الجديد، صاحب الـ32 عامًا، والذي مثّل العديد من الأندية، حيث توج مع آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، عام 2020، كما قاد فلامنجو لتحقيق ثنائية الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس عام 2019، كما مثّل فريقي ريال مايوركا وديبورتيفو لاكورونيا وأودينيزي.

    تعرف على بابلو ماري .. نجم الهلال الجديد

    تعرض للطعن بسكين وأسطورة وصفه بـ"النكرة" .. طريقة أرتيتا تُفسر تحرك الهلال وإنزاجي لضم بابلو ماري!

    لم يكن انتقال الإسباني بابلو ماري إلى نادي الهلال مجرد صفقة دفاعية جديدة في ميركاتو الشتاء، بل هو وصول رجل عاش العديد من القصص الغريبة، وصنع لنفسه مسيرة لا تشبه أي مدافع تقليدي في أوروبا.

    الهلال حسم التعاقد مع مدافع فيورنتينا الإيطالي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، لكن خلف هذا الاسم، تختبئ واحدة من أغرب القصص في كرة القدم.

    تفاصيل عقد سلطان مندش

    كشفت صحيفة "الرياضية"، عن حسم شركة نادي الهلال، لصفقة التعاقد مع سلطان مندش، لاعب التعاون، في الميركاتو الشتوي، حيث توصل الطرفان إلى مرحلة صياغة العقود، قبل إنهاء إجراءات الصفقة خلال أيام.

    ومن المقرر أن يوقع سلطان مندش على عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل نحو 15 مليون ريال، فيما طلبت إدارة التعاون، ضم محمد القحطاني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ضمن الصفقة.

    الحمدان إلى النصر .. "هدية ما وراها جاهزية"!

    ولا يزال الجدل دائرًا بشأن صفقة انتقال عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، إلى صفوف النصر، في الفترة الشتوية، وسط تأكيدات من قِبل الإعلامي عبد الرحمن الجماز، بأن عقد الحمدان ينتهي في قلعة الزعيم، في السادس من فبراير المُقبل.

    هناك تضارب حول صفقة الحمدان؛ حيث قال الإعلامي سعود الصرامي إن المهاجم وقّع على عقود الانتقال إلى النصر مقابل 3 سنوات، بينما قال الجماز إنه لم يوقع حتى هذه اللحظة.

    ووصف الصرامي، صفقة الحمدان للنصر، بأنه "هدية ما وراها جاهزية"، مؤكدًا أن مصطلح "لاعب عاطل" يختلف عن الانتقال الحر، حيث يرتبط الأول باللاعب الذي ينتهي عقده ولا يصير مرتبطًا بنادٍ، بينما يتعلق الثاني باللاعب الذي يدخل الست شهور الأخيرة في عقده.

    كانسيلو يرفض طلب الهلال قبل الديربي

    يتعلق بالنصر .. كانسيلو يرفض طلب الهلال بشكل قاطع قبل العودة إلى أوروبا

    أصبح البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على بعد خطوات من العودة إلى أوروبا، في ظل ارتباط اسمه برحيل "مُنتظر" إلى برشلونة.

    وكان إنتر يرغب في استعادة كانسيلو إلى صفوفه، إلا أن رغبة الظهير البرتغالي حسمت تغيير وجهته إلى برشلونة، فيما ذكر الإعلامي فابريتسيو رومانو، بأن العملاق الكتالوني، قدم عرضًا رسميًا، لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة شهور، مع تغطية جزء بسيط من راتب اللاعب، فيما يتكفل الزعيم الهلالي بباقي مستحقاته خلال فترة الإعارة.

    عودة المايسترو: سلمان الفرج يحيّر رينارد بين القلب والعقل .. صراع مزدوج مع الهلال وتعطش للثأر من جيسوس!

    عندما تشير لوحة الحكم الرابع إلى الرقم "7"، ينزل أرض الملعب، ليؤكد للجميع بأن "المايسترو" الذي غاب حوالي 400 يوم عن الملاعب، عاد ليسترد موقعه بين الحرس القديم لكتيبة رينارد.

    ذلك هو سلمان الفرج، الذي خاض اليوم، مباراته الثالثة تواليًا، مع نيوم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، رغم مشاركته بديلًا، في ليلة الخسارة أمام الفتح بنتيجة (0-1).

    "من مصلحة الدوري خسارة الهلال للديربي"

    ديربي الهلال والنصر .. وليد الفراج ينحاز لهذا الفريق، ورسالة لرونالدو: افعل مثل بنزيما أو ستكون المسؤول الأول!

    وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة مثيرة للجدل، في ظل عودة اشتداد منافسات دوري روشن السعودي، مع الوصول إلى الجولة الرابعة عشرة، في ظل انتفاضة الأهلي وتراجع النصر، وابتعاد الهلال في صدارة المسابقة.

    وضمن الهلال البقاء في صدارة دوري روشن، بقطع النظر عن نتيجة مباراة الديربي أمام النصر، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا، الإثنين، في قمة الجولة الـ15.

    "لم نعهد ظهورك بهذه الطريقة!" .. فيديو غازي الذيابي يجلب اللوم لماجد عبدالله قبل ديربي النصر والهلال

    ظهر أسطورة النصر والمنتخب السعودي خلال الأيام الماضية في الصورة، داعمًا لكتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعد حالة التراجع التي أصابتها، لكن وجوده رفقة غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك العضو البلاتيني بالنادي، تحديدًا ما تم لومه عليه.

    تذاكر مباراة الهلال والنصر: مواعيد ديربي الرياض وأسعار التذاكر ومنافذ البيع

    يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال والنصر في واحدة من أكثر مباريات دوري روشن السعودي إثارة هذا الموسم. ففي 12 يناير، تتحول المملكة أرينا في الرياض إلى مسرح كروي مشحون بالعاطفة والحماس، حيث يتنافس الغريمان على الهيمنة، والاعتزاز، ونقاط قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

    يدخل الهلال المواجهة محمّلًا بإرث طويل من الإنجازات، إذ يُعد النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في قارة آسيا، برصيد 66 لقبًا محليًا وقاريًا، لتظل ألوانه الزرقاء والبيضاء رمزًا للسيطرة والاستمرارية على أعلى المستويات.

    في المقابل، يخوض النصر اللقاء بطموح كبير مدعوم بنجوم عالميين يتقدمهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا، في فريق أعاد تشكيل ملامح الدوري السعودي للمحترفين، وفرض نفسه تحت الأضواء العالمية بطموحات متجددة.

    موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

