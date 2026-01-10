تعرض للطعن بسكين وأسطورة وصفه بـ"النكرة" .. طريقة أرتيتا تُفسر تحرك الهلال وإنزاجي لضم بابلو ماري!

لم يكن انتقال الإسباني بابلو ماري إلى نادي الهلال مجرد صفقة دفاعية جديدة في ميركاتو الشتاء، بل هو وصول رجل عاش العديد من القصص الغريبة، وصنع لنفسه مسيرة لا تشبه أي مدافع تقليدي في أوروبا.

الهلال حسم التعاقد مع مدافع فيورنتينا الإيطالي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل مليوني يورو، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، وفقًا لما أشارت له العديد من التقارير، أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

لكن خلف هذا الاسم، تختبئ واحدة من أغرب القصص في كرة القدم، فلنتحدث عنها خلال السطور التالية..