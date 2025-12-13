أخبار النصر اليوم | تطورات إصابة أيمن يحيى .. وكريستيانو رونالدو قد يظهر في سلسلة أفلام شهيرة!

خضع أيمن يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لفحوص طبية في مدينة مدريد، الجمعة، والتي كشفت عن حجم إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام المغرب في بطولة كأس العرب 2025، وتسببت في إقصائه من معسكر الأخضر.

وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن نتائج الفحص الطبي، أثبتت سلامة غضروف الركبة للاعب، وعدم حاجته للخضوع لعملية جراحية، حيث يحتاج فقط للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يحدده طبيب النادي.

ويعود النصر لتدريباته الجماعية، اليوم، بعد تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، إثر تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، فيما طالب المدير الفني جورج جيسوس، بإقامة مباراتين وديتين للأصفر، خلال فترة التوقف.

"الرابطة اشترت دماغها وأهدرت عدالة المنافسة" .. بتال القوس يكشف ثغرات قرار تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

وجه الإعلامي بتال القوس، انتقادات حادة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد صدور قرار مفاجئ بتعديل مواعيد مباريات الجولة العاشرة من المسابقة وترحيله إلى موعد لاحق في شهر فبراير المقبل.

وجاء قرار رابطة دوري روشن، بعد تأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب 2025، ما يضمن استمراره في المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري، سواء لخوض المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.