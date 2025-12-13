أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تطورات إصابة أيمن يحيى .. وكريستيانو رونالدو قد يظهر في سلسلة أفلام شهيرة!
- Getty
تطورات إصابة أيمن يحيى .. هل يحتاج لجراحة؟
خضع أيمن يحيى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لفحوص طبية في مدينة مدريد، الجمعة، والتي كشفت عن حجم إصابته التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب السعودي أمام المغرب في بطولة كأس العرب 2025، وتسببت في إقصائه من معسكر الأخضر.
وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن نتائج الفحص الطبي، أثبتت سلامة غضروف الركبة للاعب، وعدم حاجته للخضوع لعملية جراحية، حيث يحتاج فقط للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يحدده طبيب النادي.
ويعود النصر لتدريباته الجماعية، اليوم، بعد تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن، إثر تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، فيما طالب المدير الفني جورج جيسوس، بإقامة مباراتين وديتين للأصفر، خلال فترة التوقف.
"الرابطة اشترت دماغها وأهدرت عدالة المنافسة" .. بتال القوس يكشف ثغرات قرار تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي
وجه الإعلامي بتال القوس، انتقادات حادة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد صدور قرار مفاجئ بتعديل مواعيد مباريات الجولة العاشرة من المسابقة وترحيله إلى موعد لاحق في شهر فبراير المقبل.
وجاء قرار رابطة دوري روشن، بعد تأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب 2025، ما يضمن استمراره في المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري، سواء لخوض المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.
- Getty
رونالدو قد يظهر في سلسلة أفلام شهيرة .. وخطته للاستثمار في النصر
فين ديزل يلمح إلى ظهور كريستيانو رونالدو في الجزء الأخير من سلسلة أفلام "Fast & Furious" العالمية!
في واحدة من أكثر اللحظات ترقبًا على شاشات السينما العالمية، يطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وأسطورة كرة القدم البرتغالية، قريبًا على جمهوره من خلال أحد أشهر الأفلام العالمية.
وكشف الممثل الأمريكي الشهير فين ديزل، بطل سلسلة أفلام "Fast & Furious"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دورًا خاصًا كُتب لرونالدو في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة.
ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا من نهاية مسيرته الكروية، بعد أن أعلن في أبريل الماضي عن تأسيسه استوديو سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، في خطوة تؤكد توجهه نحو عالم صناعة الأفلام.
المشروع سيبدأ بهذا المبلغ الضخم! .. الكشف عن خطة استثمار كريستيانو رونالدو في النصر والقادم سيكون مفاجأة
بدأ الحديث يزداد في الأيام القليلة الماضية، عن الخصخصة الكاملة للثنائي الكبير "الهلال والاتحاد"؛ وذلك في ظل استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من أسهمهما، مع 25% تابعة إلى وزارة الرياضة.
وحسب آخر الأنباء سيستحوذ رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، على نادي الهلال بالكامل؛ بينما ستنتقل ملكية الاتحاد إلى إحدى الشركات العملاقة في جدة، قيل إنها تابعة لرئيس سابق للعميد.
والآن.. جاء الوقت للحديث على خصخصة نادي النصر، والذي هو مثل الهلال والاتحاد؛ مملوكًا بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، مع 25% تابعة لوزارة الرياضة.
- Getty Images Sport
أزمة السوبر ومطالبات بمعاقبة الهلال بدل النصر!
"مشاركة الأهلي تهدد النزاهة" .. خطوات تصعيدية كبيرة من القادسية في أزمة السوبر السعودي
اتخذ نادي القادسية خطوات تصعيدية جديدة، في قضية كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ والتي شغلت الرأي العام، لأشهر عديدة.
فريق الأهلي الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز على القادسية في المربع الذهبي، ثم النصر في المباراة النهائية.
بسبب فهد بن نافل! .. مطالبات قانونية بـ"معاقبة الهلال بدلًا من النصر" في قضية كريستيانو رونالدو المزعومة
اشتعل جدال كبير في الأيام الماضية؛ بشأن كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.
رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، عندما كان مسلي آل معمر رئيسًا للنادي وقتها؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.
ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.
"يفضلون الإجازة عن الأموال" .. مدرب النصر السابق يكشف عيوب اللاعبين السعوديين!
كشف الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني السابق لنادي النصر، والحالي لفريق نادي الرياض، عن عيوب اللاعبين السعوديين، بعد أن تعامل معهم لفترات طويلة.
- Getty/GOAL
برؤية نجم يوفنتوس .. لماذا رونالدو أفضل من ميسي؟
"اقتدوا برونالدو وليس ميسي لهذا السبب".. نجم يوفنتوس السابق يحسم الجدل في سباق الأفضل
أوضح أسطورة يوفنتوس كلاوديو ماركيزيو، سبب حثه الدائم للشباب على اتخاذ كريستيانو رونالدو، قدوة بدلاً من ليونيل ميسي.
لقد وصل هذان اللاعبان العظيمان إلى قمة مهنتهم، لكنهما سلكا مسارات مختلفة في طريقهما إلى القمة.
لطالما اشتهر الأسطورة البرتغالية رونالدو باجتهاده، في حين أن الأرجنتيني ميسي، والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، يتمتع بموهبة طبيعية.
قالوا عنه "طاقية" رغم إشادته برونالدو .. وصف غريب لودية النصر والوحدة يثير السخرية ضد محلل إماراتي!
لم يكن المحلل طارق علي، يدرك أن ما قاله حول مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في المباراة الودية ضد الوحدة الإماراتي، سيعرّضه لسخرية بطابع "نصراوي"، وتلميحات بانتمائه للنادي المنافس، فماذا حدث؟