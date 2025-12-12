كشف الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني السابق لنادي النصر، والحالي لفريق نادي الرياض، عن عيوب اللاعبين السعوديين، بعد أن تعامل معهم لفترات طويلة.
"يفضلون الإجازة عن الأموال" .. مدرب النصر السابق يكشف عيوب اللاعبين السعوديين!
ماذا قال كارينيو؟
أكد اكارينيو، المدير الفني لفريق الرياض، أن اللاعب السعودي يمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة، لكنّه يحتاج دائمًا إلى تطوير أكبر على المستوى الذهني والتكتيكي، موضحًا أن هذا الجانب يُمثّل التحدي الأكبر أمام المدربين في الدوري السعودي.
وفي حديثه لبرنامج "Tirando Paredes" عبر إذاعة "Cavre Deportiva" في بلاده، أوضح كارينيو أن الأندية السعودية تُفضِّل التعاقد مع لاعبين محليين لأنها تدرك جيدًا كيفية التعامل معهم وتحفيزهم، لافتًا إلى أن الاستعداد الذهني والانضباط التكتيكي لا يزالان يتطلبان عملاً يوميًا ومكثفًا.
وقال مدرب النصر السابق، الذي توَّج معه بلقب الدوري عام 2014، إن اللاعب السعودي يتميّز بالقوة والموهبة، إلا أن الجانب الذهني يحتاج إلى متابعة مستمرة.
وأوضح: "كل يوم لابد أن تصلّح تفاصيل تكتيكية كثيرة، لأن العقلية الكروية لديهم ليست على نفس المستوى من الجاهزية".
"اللاعبون السعوديون يحبون الإجازة عن الأموال"
كما توقّف كارينيو عند نقطة لافتة تتعلق بثقافة اللاعب السعودي داخل الأندية، وهي الطريقة التي يفضّل أن تتم مكافأته بها.
فبحسب المدرب الأوروجوياني، فإن العقلية السعودية في كرة القدم تختلف عن كثير من الدول الأخرى، إذ يميل اللاعبون المحليون إلى تقدير راحة البال والوقت خارج الملعب أكثر من المكافآت المالية التي تُمنح بعد الانتصارات.
وأوضح كارينيو أن اللاعبين السعوديين يعتبرون الإجازة نوعًا من التقدير المعنوي الذي يعكس ثقة المدرب ورضاه عن أدائهم، وهو ما يجعلهم يتفاعلون معه بشكل أكبر من أي مكافأة مالية أخرى.
وأضاف: "اللاعب السعودي يحب يوم الإجازة أكتر من الأموال، إذا الفريق حقق فوز مهم أو مباراة قوية، أول شيئ بيطلبوه هي راحة، لذلك عندما نكسب مباراة كبيرة، لا بد فورًا ان تمنحهم يومين إجازة، وهذا بالنسبة لهم أفضل من أي مبلغ ممكن يتم الاستفادة به".
كارينيو يُهاجم بيلسا مدرب أوروجواي
تطرّق كارينيو للحديث عن وضع منتخب بلاده، موجّهًا انتقادات واضحة لأسلوب العمل الذي يتبعه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، معتبرًا أن منهجيته المتشددة قد تُحدث فجوة بينه وبين لاعبيه على المدى الطويل.
وصرح كارينيو إن بيلسا شخصية صريحة للغاية، يعمل وفق قناعاته ولا يتنازل عن مبادئه، لكن هذا الأسلوب يجعل فترات نجاحه قصيرة بسبب المتطلبات الشاقة التي يفرضها على اللاعبين.
وأوضح: "بيلسا صادق وملتزم بأفكاره، لكنه لا يسعى ليكون محبوبًا، في الحقيقة، هو يضع اللاعبين أمام خيار واحد: أن يتعلّموا كيف يحبونه رغم صعوبة التعامل معه".
وأشار المدرب الأوروجوياني إلى أن شخصية بيلسا القوية لا يمكن التشكيك فيها أو إزاحتها بسهولة، لكنه يتوقّع دائمًا أن يتكيّف اللاعبون مع فلسفته دون نقاش.
وأضاف: "هذا الجيل من المنتخب لا يضم لاعبًا يواجهه بجرأة مثلما كان يفعل كافاني أو سواريز أو جودين، هؤلاء كانوا قادرين على قول ما يفكّرون فيه ومحاولة تعديل بعض الأمور".
وتابع كارينيو حديثه مشيرًا إلى أن الأجواء كانت أكثر هدوءًا خلال فترة المدرب السابق أوسكار تاباريز، لكن وصول بيلسا غيّر كل شيء، قائلاً: "بيلسا يبدأ دائمًا بشكل قوي ومثير، لكنه مع الوقت يُرهق اللاعبين بشدة، وهذا قد يؤثر على الاستمرارية".
السعودية وأوروجواي في مجموعة واحدة بالمونديال
أسفرت قرعة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة من منافسات البطولة.
وسيواجه الأخضر تحديًا كبيرًا داخل هذه المجموعة القوية، حيث تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، وذلك في إطار النسخة التي ستنطلق منافساتها اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.