"الرابطة اشترت دماغها وأهدرت عدالة المنافسة" .. بتال القوس يكشف ثغرات قرار تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للموسم الرياضي 2025-2026، حيث ستقام المباريات خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.

ووفقًا لبيان الرابطة، يأتي هذا التأجيل انسجامًا مع التعميم الصادر عن الرابطة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والذي نص على إمكانية تعديل جدول الدوري في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، وهو ما تحقق بالفعل بعد مشوار ناجح للأخضر في البطولة.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.

وعلى صعيد جدول ترتيب دوري روشن، يواصل نادي النصر تصدره برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن المتصدر، ليبقى الصراع على القمة محتدمًا بين الفريقين مع دخول الموسم مرحلة أكثر تنافسية.