أحمد فرهود

"مشاركة الأهلي تهدد النزاهة" .. خطوات تصعيدية كبيرة من القادسية في أزمة السوبر السعودي

القادسية يواصل تحركاته القانونية..

اتخذ نادي القادسية خطوات تصعيدية جديدة، في قضية كأس السوبر السعودي 2025-2026؛ والتي شغلت الرأي العام، لأشهر عديدة.

فريق الأهلي الأول لكرة القدم توّج بلقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز على القادسية في المربع الذهبي، ثم النصر في المباراة النهائية.

    أزمة كأس السوبر السعودي 2025-2026

    بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، والتي استضافتها هونج كونج على أراضيها؛ كان من المقرر أن يُشارك فيها نادي الهلال، إلى جانب الثلاثي "النصر، الاتحاد والقادسية".

    لكن.. الهلال فاجأ الجميع بـ"اعتذاره" عن المشاركة في البطولة، بسبب إرهاق نجوم الفريق عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025؛ الأمر الذي استدعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لدعوة النادي الأهلي بدلًا منه.

    وهُنا.. واجه الأهلي الفريق القدساوي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ بينما تقابل النصر مع عملاق جدة الآخر نادي الاتحاد.

    وعلى الرغم من حل أزمة السوبر، بتقديم الدعوة إلى الأهلي بدلًا من الهلال؛ إلا أنه كان لزامًا على لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تتخذ قرارات ضد الزعيم، بسبب "اعتذاره" عن عدم المشاركة.

    وقررت "الانضباط" معاقبة الهلال، بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي؛ إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي - حال تأهله له - أو من أي مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.

    هذه العقوبات استأنف ضدها الزعيم أمام لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة؛ والتي قضت بإلغاء قرارات "الانضباط"، مع تغريم الهلال 500 ألف ريال سعودي وحرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل 2026-2027.

    ليس هذا فقط.. تم اعتبار نادي الهلال خاسرًا أمام القادسية - المنافس الذي كان من المفترض أن يواجهه في نصف نهائي السوبر - بنتيجة (3-0)؛ وهي العقوبة التي دفعت البعض للتشكيك في استدعاء الأهلي للمشاركة في البطولة، بدلًا من صعود القادسية للنهائي مباشرةً.

    ومن ناحيته.. قرر الزعيم الهلالي تقديم شكوى رسمية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، لتأكيد أحقيته في الاعتذار عن المشاركة في السوبر دون أي عقوبات؛ وهي القضية المنظورة حتى وقتنا هذا.

    ودخل القادسية كـ"طرف" في القضية أمام مركز التحكيم، في الأيام القليلة الماضية؛ حيث طالب بإعادة نهائي كأس السوبر السعودي - على أن يكون هو أحد طرفيه -، باعتباره فائزًا على الهلال حسب قرار لجنة الاستئناف.

    وينتظر القادسية قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي الرسمي، بالدخول في القضية؛ حيث تتضارب الأنباء بشأن الموافقة من عدمه.

    القادسية يصعد قضية كأس السوبر السعودي إلى رئيس اللجنة الأولمبية

    وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، تصعيد القادسية أزمة كأس السوبر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ بشكلٍ رسمي.

    العجلان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الجمعة: "القادسية قام بمخاطبة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ بشأن المخالفة التنظيمية التي وقعت فيها لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، والمتمثلة في دعوة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس السوبر بعد اعتماد جدول المباريات".

    وأشار العجلان إلى أن إدارة القادسية، وصفت دعوة الأهلي بعد إعلان جدول مباريات بطولة كأس السوبر السعودي؛ بالمخالفة الصريحة للوائح.

  • تظلم القادسية أمام الجهة الرقابية المشرفة على اتحاد الكرة

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أكد نقلًا عن مصادر خاصة، أن نادي القادسية تقدّم باعتراض رسمي على دعوة الأهلي للمشاركة في كأس السوبر السعودي، بدلًا من الهلال "المنسحب"؛ حيث بيّن أوجه المخالفة.

    وأضافت المصادر: "إلا أن اعتراض القادسية تم رفضه؛ وذلك لأن القرار اعتُبِر نهائيًا".

    وشددت المصادر على أن هذا الأمر؛ دفع النادي للتظلم لدى الجهة الرقابية المشرفة على اتحاد الكرة السعودي، تأكيدًا على ضرورة تصحيح الإجراءات وحفظ نزاهة المنافسات.

    أي أن القادسية يرى بأن الإجراءات التي شارك بسببها الأهلي، في بطولة كأس السوبر السعودي؛ تهدد نزاهة المنافسات في المملكة العربية السعودية.

  • مفاجأة مركز التحكيم الرياضي السعودي لنادي القادسية

    وأخيرًا.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن أن نادي القادسية، ينتظر الفصل في طلب تدخله في قضية الهلال ضد اتحاد كرة القدم السعودي لدى مركز التحكيم الرياضي؛ تأسيسًا على وجود مصلحة مباشرة له في النزاع.

    وتابع العجلان: "القادسية يتمسك بصحة قرار لجنة الاستئناف؛ الذي قضى باعتبار الهلال خاسرًا أمام القادسية بنتيجة (0-3)، لكونه القرار الصحيح وفقًا للأنظمة واللوائح واجبة التطبيق".

    وفجّر العجلان مفاجأة من العيار الثقيل في نهاية خبره؛ بالتأكيد على أن القادسية سدد الرسوم المطلوبة للمركز، إلا أن الأخير عاد وطلب رسومًا إضافية.

