محمد سعيد

فين ديزل يلمح إلى ظهور كريستيانو رونالدو في الجزء الأخير من سلسلة أفلام "Fast & Furious" العالمية!

الدون يدشن خطوته الأولى في عالم السينما..

في واحدة من أكثر اللحظات ترقبًا على شاشات السينما العالمية، يطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وأسطورة كرة القدم البرتغالية، قريبًا على جمهوره من خلال أحد أشهر الأفلام العالمية.

وكشف الممثل الأمريكي الشهير فين ديزل، بطل سلسلة أفلام "Fast & Furious"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دورًا خاصًا كُتب لرونالدو في الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة.

ويأتي هذا التطور في وقت يقترب فيه اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا من نهاية مسيرته الكروية، بعد أن أعلن في أبريل الماضي عن تأسيسه استوديو سينمائي بالتعاون مع المخرج البريطاني ماثيو فون، في خطوة تؤكد توجهه نحو عالم صناعة الأفلام.

  • رونالدو سيظهر في سلسلة "Fast & Furious"

    نشر فين ديزل على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، صورة التقطت بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما أثار التكهنات حول تعاون محتمل بين الثنائي، حيث أكد أن صناع الفيلم "كتبوا دورًا له" للظهور في الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة "Fast & Furious".

    سيكون الجزء القادم من السلسلة هو "Fast & Furious 11"، والذي يُعتقد أنه سيُسمى "Fast Forever"، ويُعتبر الختام للملحمة الشهيرة التي تستمر منذ عام 2001.

    وقد تجلب ظاهرة سباقات الشوارع عرضها النهائي إلى الشاشات في عام 2026 رغم التأخيرات الأخيرة، مما يعني أن الوقت ينفد بالنسبة لرونالدو ليصبح جزءًا من الفيلم قبل موعد عرضه.

    ويأتي ذلك الظهور في وقت، يسعى خلاله "الدون" لتوسيع مجال استثماراته خارج إطار كرة القدم، استعدادًا للحياة بعد الاعتزال، من خلال التحول إلى صناعة التمثيل كجزء من مسيرته المستقبلية.

    ولن يكون ذلك التحول مفاجئًا، خصوصًا أن رونالدو أعلن بالفعل عن إطلاق استوديو أفلامه الخاص، تحت اسم "UR•MARV"، جنبًا إلى جنب مع المخرج والمنتج فوجن، في أبريل 2025.

  • فين ديزل يلمح إلى ظهور رونالدو

    فين ديزل، الذي يلعب دور دومينيك توريتو في سلسلة أفلام Fast & Furious، ألمح في تعليق على صورته مع رونالدو بمنصة "إنستجرام" عن احتمال ظهور "الدون" في السلسلة، قائلًا: "الجميع سأل، هل سيكون الأسطورة جزءًا من Fast .. يجب أن أخبركم أن الأمر حقيقي. كتبنا دورًا له بالفعل"، وتبعها بإشارة إلى حساب كريستيانو رونالدو.

  • بداية مشوار سينمائي لرونالدو بعد إطلاق الاستوديو

    أثار نجم النصر السعودي، اهتمام وسائل الإعلام العالمية في أبريل 2025 بعد إعلانه تأسيس استوديو سينمائي خاص به بالتعاون مع المخرج والمنتج البريطاني الشهير ماثيو فون.

    المشروع الجديد، الذي يحمل اسم UR•MARV، يجمع بين عالم الرياضة والسرد السينمائي، ويعتمد على التكنولوجيا المبتكرة مع الحفاظ على روح التقليد.

    وكشف البيان الصادر عبر صفحة رونالدو على منصة "إكس" أن الاستوديو المستقل قد أنجز بالفعل إنتاج فيلمين حركيين، ويستعد لإطلاق ثالث ضمن السلسلة نفسها، مع وعد بظهور نجوم هوليوود بارزين في العمل المقبل.

    رونالدو وصف هذه الخطوة بأنها "فصل مثير" في مسيرته، مؤكدًا تطلعه إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال، بينما أشاد فون، المعروف بأعماله في سلسلتي "كينجسمان" و"إكس-من"، بقدرة رونالدو على صناعة قصص ملهمة داخل الملعب، معتبرًا إياه "بطلًا خارقًا حقيقيًا" يتطلع إلى التعاون معه في صناعة أفلام تحمل نفس الإلهام.

    وأضاف فونج: "لقد خلق كريستيانو قصصًا على أرض الملعب لم أكن أستطيع كتابتها أبدًا، وأتطلع إلى صناعة أفلام ملهمة معه - إنه بطل خارق حقيقي".

    رونالدو نجم السينما قد يكون قريبًا على الشاشات

    رغم أن مسيرة كريستيانو رونالدو الكروية لا تزال مستمرة بقوة، حيث يقترب من المشاركة في كأس العالم 2026 ويواصل تألقه مع النصر بتسجيله 11 هدفًا في 12 مباراة هذا الموسم، إلا أن الأنظار تتجه نحو احتمال ظهوره السينمائي في الجزء الأخير من سلسلة "Fast & Furious".

    ويبقى السؤال ما إذا كان النجم البرتغالي سيتمكن من التوفيق بين التزاماته الكروية ومواعيد تصوير الفيلم، لكن المؤكد أن دخوله إلى هذه السلسلة العالمية سيكون خطوة جديدة في تعزيز حضوره الدولي غير المسبوق.

    كما يترقب الجمهور ما إذا كانت الشراكة السينمائية بين رونالدو وفين ديزل ستتطور إلى أعمال مشتركة تُعرض على الشاشات خلال السنوات المقبلة، وما الدور الذي قد يؤديه رونالدو داخل هذه الأفلام. ومع ذلك، يبدو أن بداية "النجم السينمائي كريستيانو" قد بدأت بالفعل.

