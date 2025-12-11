بسبب فهد بن نافل! .. مطالبات قانونية بـ"معاقبة الهلال بدلًا من النصر" في قضية كريستيانو رونالدو المزعومة

مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر الأسبق، كشف منذ أيامٍ قليلة عن أن فكرة تعاقد العالمي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بدأت في صيف عام 2022، من قِبل عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

وأوضح آل معمر أن ابن فهد اقترح التعاقد مع رونالدو؛ بعد غياب اللاعب عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.

وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق وأن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيُحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

وأشار رئيس النصر الأسبق إلى أنه سافر رفقة الخريجي لمدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو - إلا أن ذلك لم يتم -؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية، عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر.. خلال تلك اللقاءات تحدث اللاعب مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".

وتعقيبًا على تصريحات آل معمر.. فجّر سعود السبيعي، عضو مجلس إدارة الهلال الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد، ضد نادي النصر.

السبيعي أعلن دراسة العملاق الإنجليزي، تقديم شكوى رسمية ضد النصر؛ بتهمة تحريض رونالدو على فسخ عقده في نوفمبر 2022، بجانب المُطالبة بتعويض مالي كبير وعقوبات مشددة ضد النادي السعودي.

وشدد السبيعي على أن حديثه، بخصوص تحرك مانشستر يونايتد قانونيًا ضد النصر؛ يأتي بناءً على معلومات مؤكدة، من مصادر إنجليزية.