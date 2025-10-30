أخبار النصر اليوم | حقيقة اعتذار عبدالله الماجد لرئيس الاتحاد .. وتفاصيل خفية وراء صفقة رونالدو "التاريخية"

بسبب خبر كاذب .. عضو شرف النصر يلوم عبدالله الماجد بعد 72 يومًا من تسريب اعتذاره لرئيس الاتحاد!

بفوزين مقابل واحد، سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهاته الثلاث أمام الاتحاد، خلال موسم 2025-2026، والتي كان آخرها في كلاسيكو كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي شهد وداع رونالدو ورفاقه للبطولة من ثمن النهائي.

الاتحاد، بقيادة سيرجيو كونسيساو، نجح في إيقاف القطار النصراوي الذي كان يحافظ على العلامة الكاملة، في جميع المسابقات، مع جورج جيسوس، ليحقق الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويكتب استمرار العقدة النصراوية مع أغلى الكؤوس، والمستمرة منذ عام 1990.

وما بين المواجهات الثلاث، أعاد طلال عبد الله الرشيد، عضو شرف نادي النصر، الحديث بشأن واقعة سابقة، تحدث عنها أحد الإعلاميين، عقب كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، الذي شهد فوز النصر على الاتحاد بنتيجة (2-1).

وقع الإعلامي متعب الهزاع في موقف محرج على الهواء، بسبب تصريحاته التي أكد فيها على تفوق نادي النصر على جميع منافسيه في المواجهات المباشرة.

وكان الهزاع قد خرج بتصريحات ليلة مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أكد فيها على أن العالمي يتفوق على جميع منافسيه.