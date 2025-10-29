أظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي الاتحاد العين الحمراء، لمدرب حراس المرمى، حيث قام بتعنيفه أمام أعين الجميع، بسبب تمثيل الحارس الصربي رايكوفيتش في كلاسيكو النصر.
فيديو | خرج عن شعوره وعنف مساعده .. كونسيساو يُظهر العين الحمراء بسبب "تمثيل" رايكوفيتش في الكلاسيكو!
ماذا حدث؟
في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو الذي حسمه الاتحاد لصالحه، قام مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد، بتوجيه تعليمات إلى رايكوفيتش، بالسقوط على الأرض وادعاء الإصابة، لإهدار الوقت.
وبالفعل استجاب الحارس الصربي لتعليمات مدربه، وسقط على الأرض في محاولة لإهدار الوقت، حتى ينتهي اللقاء بفوز العميد.
ولكن كونسيساو لم يعجبه ما حدث، ليقوم بتعنيف مدرب الحراس، كما طلب من رايكوفيتش النهوض واستكمال المباراة وهو ما حدث بالفعل.
وظهرت علامات الغضب الكبيرة على المدرب البرتغالي، الذي لم يعجبه ما قام به مدرب حراس المرمى ورايكوفيتش في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو.
- Getty Images Sport
كونسيساو يُنهي التعثرات المحلية
منذ أن تولى كونسيساو تدريب الاتحاد بمواجهة الفيحاء، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، عانى المدرب البرتغالي من تعثرات على المستوى المحلي.
سيرجيو كونسيساو تعادل في أول مواجهة أمام الفيحاء بهدف لمثله، في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يفوز على الشرطة العراقي برباعية مقابل هدف واحد.
وفي مباراته الثانية محليًا، خسر الاتحاد بقيادة كونسيساو أمام الهلال بهدفين دون رد، على ملعب "الإنماء" في جدة.
ولكن المدرب البرتغالي استطاع قيادة النمور لتحقيق الفوز على النصر، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين لهدف، ليُنهي سلسلة النتائج السلبية محليًا.
وسيلعب الاتحاد المباراة القادمة أمام الخليج مساء يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، ثم بعدها أمام الشارقة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، وبعدها مباراة قوية جدًا ضد الأهلي في ديربي جدة على ملعب الإنماء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
الاتحاد يصعد على حساب النصر
ودّع فريق النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ليحجز العميد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما تلقى العالمي صدمة جديدة بخسارته الثانية على صعيد البطولات هذا الموسم.
وعلى الرغم من أفضلية الأرض والجمهور، إلا أن الاتحاد قدّم أداءً قويًا ومنضبطًا، فنجح في افتتاح التسجيل عبر النجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يتمكن النصر من إدراك التعادل عن طريق أنجيلو.
غير أن الفريق الضيف عاد سريعًا ليتقدم مجددًا بهدف حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، مانحًا فريقه أفضلية معنوية كبيرة قبل دخول غرفة الملابس.
وفي الشوط الثاني، تلقى الاتحاد ضربة موجعة بطرد مدافعه أحمد الجليدان بعد تدخل قوي على لاعب النصر أيمن يحيى، إلا أن الفريق أظهر تماسكًا كبيرًا وصلابة دفاعية لافتة، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليُلحق بالنصر الخسارة الأولى له هذا الموسم في جميع المسابقات.
وتأتي هذه الهزيمة بعد أسابيع قليلة من فقدان النصر لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح، ما يجعل الفريق بقيادة المدرب جورج جيسوس تحت ضغط كبير، خاصة في ظل تطلعات جماهيره لموسم يعانق فيه البطولات المحلية والقارية.
في المقابل، واصل الاتحاد بقيادة سيرجيو كونسيساو مسيرته التصاعدية، مؤكداً أنه بدأ يستعيد بريقه تدريجيًا بعد فترة من التذبذب، ووجّه رسالة قوية مفادها أن العميد قادم هذا الموسم للمنافسة على كل الألقاب.
موسم الاتحاد 2025-26
استهل فريق الاتحاد موسمه الجديد 2025-2026 بطريقة لم ترضِ طموحات جماهيره، بعدما فقد أول ألقابه مبكرًا بخسارته أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهي نتيجة شكّلت صدمة لأنصار "العميد" الذين كانوا يطمحون إلى موسم مليء بالبطولات والتتويجات.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لم ينجح الاتحاد في تحقيق الانطلاقة القوية المنتظرة، إذ خاض ست مباريات حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات، مقابل تعادل واحد وهزيمتين جاءتا أمام النصر والهلال، لتضع هذه النتائج الفريق في موقف متوسط على سلم الترتيب، بعيدًا عن صدارة المنافسة في الجولات الأولى.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية معقدة في بطولة النخبة الآسيوية، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الثالثة بفوز عريض على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعاد من خلاله الأمل إلى جماهيره بإمكانية العودة للمنافسة على بطاقات التأهل.
ورغم تذبذب النتائج، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي بدأ في فرض فلسفته التكتيكية والانضباط داخل المجموعة، وسط مؤشرات على تحسن الأداء الجماعي والصلابة الدفاعية خلال المباريات الأخيرة.
وقد جاءت الانتفاضة المنتظرة عندما نجح الاتحاد في إقصاء النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1) في ثمن النهائي، ليحجز مكانه في دور الثمانية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن "العميد" بدأ يستعيد شخصيته وبريقه، وأن القادم قد يحمل الكثير من الإثارة لجماهيره العاشقة.