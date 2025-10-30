لم يتفوه بكلمة ولكن تصرفه يكفي .. جورج جيسوس أعلن استسلامه أمام كونسيساو في كلاسيكو الاتحاد والنصر

من عادة مباريات القمة، إن كل دقيقة قد تحمل لقطة جدلية أو موقف يستحق الوقوف عنده، وها هو كلاسيكو النصر والاتحاد، لا يزال ينضح بالجديد من اللقطات، التي تستحق الحديث.

الاتحاد نجح في الثأر من هزيمتي السوبر والدوري، وكرّس مجددًا عقدة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، على ملعب الأول بارك، في دور الـ16 من البطولة.

وأحرز كريم بنزيما وحسام عوار، ثنائية الاتحاد في الدقيقتين 15 و45+2، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف النصر بالدقيقة 30، علمًا بأن العميد واصل المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 49 التي شهد بطاقة حمراء مباشرة للظهير أحمد الجليدان.

ورغم ذلك، إلا أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني القادم مؤخرًا لقيادة دفة الاتحاد، نال إشادة كبيرة على حسن إدارة المباراة، واستغلال نقاط ضعف النصر، لينجح في إقصائه من كأس الملك، ويتأهل إلى ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الشباب.