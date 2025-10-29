متراجعًا عن تصرفه المثير للجدل .. كريم بنزيما يخمد نيران الفتنة مع كريستيانو رونالدو برسالة صريحة

شكّلت الشراكة بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في ريال مدريد واحدة من أنجح الثنائيات الهجومية في تاريخ كرة القدم الحديثة، حيث امتدت لأكثر من تسع سنوات بين عامي 2009 و2018، وأسهمت بشكل مباشر في تحقيق إنجازات تاريخية للنادي الملكي على الصعيدين المحلي والدولي.

ورغم اختلاف أسلوب اللعب بين النجمين، فقد نجحا في بناء تناغم استثنائي داخل الملعب، حيث لعب بنزيما دور المهاجم الذكي الذي يفتح المساحات ويصنع الفرص، بينما كان رونالدو الهداف القاتل الذي يستغل كل فرصة أمام المرمى.

تميزت العلاقة بينهما بالتكامل الفني والانسجام التكتيكي، إذ لم يكن بنزيما مجرد شريك هجومي، بل كان عنصرًا حاسمًا في تمكين رونالدو من الوصول إلى أعلى معدلاته التهديفية، وهو ما اعترف به النجم البرتغالي في أكثر من مناسبة.

وفي المقابل، استفاد بنزيما من اللعب إلى جانب أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ما ساهم في تطوره الفني والنضج التكتيكي الذي ظهر لاحقًا بعد رحيل رونالدو.

وقد تُوّج هذا التعاون بسلسلة من الألقاب، أبرزها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الليجا، إلى جانب العديد من البطولات المحلية والدولية، ما جعل هذه الشراكة تُخلّد في ذاكرة جماهير ريال مدريد كواحدة من أكثر الفترات ذهبية في تاريخ النادي.