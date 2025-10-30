Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

فيديو | لم يستطع الرد بعد معلومته غير الدقيقة .. إحصائية تُحرج إعلامي على الهواء بشأن تفوق النصر على منافسيه!

إحصائية تاريخية وضعت الإعلامي في موقف لا يُحسد عليه

وقع الإعلامي متعب الهزاع في موقف محرج على الهواء، بسبب تصريحاته التي أكد فيها على تفوق نادي النصر على جميع منافسيه في المواجهات المباشرة.

وكان الهزاع قد خرج بتصريحات ليلة مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أكد فيها على أن العالمي يتفوق على جميع منافسيه.

  • ماذا حدث بعد ذلك؟

    خلال تواجده ببرنامج "نادينا" عبر إم بي سي، قام أحد المتابعين بتوجيه سؤالًا: "متعب الهزاع يقول النصر متفوق على كل الأندية تاريخيًا ومنها الاتحاد، ممكن يوضح لنا في ماذا متفوق النصر على الاتحاد؟".

    ورد الهزاع قائلًا: "طبعًا حديثي ليلة المباراة كان تاريخيًا، وذكرت أن النصر متفوق على جميع الأندية في مسالة المواجهات منذ أيام الأسطورة ماجد عبد الله وحتى الآن، وأنا أتكلم عن تاريخ".

    ولكن الإعلامي فارس الفزي أراد التوضيح من متعب الهزاع قائلًا: "النصر متفوق أرقام أم ماذا؟ وفي حقبة معينة أم طول التاريخ؟".

    وواصل: "أرقام ونتائج النصر يتفوق على الاتحاد، وأتحدث عن حقبة ماجد عبد الله، وقلت إن جميع الأندية وليس الاتحاد فقط، وذكرت بعدها أن الاتحاد هناك فترة تفوق فيها على النصر بالمواجهات".

  • الإحصائيات تُحرج الهزاع على الهواء

    عبد الرحمن الحميدي مقدم البرنامج، تدخل في الحديث، وأكد لمتعب الهزاع، على أن الإحصائيات تُشير إلى عكس ما صرح من قبل.

    وقال الحميدي: "ما أعرفه أن موقع ترانسفير ماركت يكشف عن أن الحقبة من 1980 حتى الآن، وجدنا فيها أن الاتحاد متفوق على مستوى الانتصارات، 38 انتصار للاتحاد مقابل 27 انتصار للنصر والتعادل في 21".

    واستدرك الهزاع حديثه قائلًا: "لا أتوقع أن تلك الإحصائية صحيحة، وأنا كنت أقصد من كلامي أن النصر كان متفوق على كل الأندية في حقبة ماجد عبد الله، ولكن بعدها تفوقت بعض الأندية على العالمي".

    الاتحاد يفوز على النصر بكأس الملك

    ودّع نادي النصر حلمه في مواصلة المشوار ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خسارة مفاجئة أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16. 

    وبهذه النتيجة، حجز العميد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، فيما تلقى العالمي صدمة جديدة بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي مطلع الموسم.

    ورغم أن النصر خاض المباراة على أرضه وبين جماهيره، إلا أن الاتحاد فرض شخصيته منذ البداية، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي العالي والانضباط التكتيكي الذي ميّز أداء لاعبيه. وتمكن الفرنسي كريم بنزيما من افتتاح التسجيل مبكرًا، قبل أن ينجح البرازيلي أنجيلو في إدراك التعادل للعالمي وإعادة المباراة إلى نقطة الصفر.

    لكن الفريق الاتحادي لم يتراجع، بل واصل ضغطه الهجومي وتمكّن من استعادة التقدم عبر الجزائري حسام عوار قبل نهاية الشوط الأول، ليمنح العميد أفضلية معنوية كبيرة مع بداية النصف الثاني من اللقاء.

    وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي الذي عانى منه الاتحاد بعد طرد مدافعه أحمد الجليدان نتيجة تدخل قوي على أيمن يحيى، إلا أن رجال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أظهروا صلابة دفاعية وانضباطًا تكتيكيًا مميزًا مكّنهم من الحفاظ على التقدم حتى النهاية، ليحققوا فوزًا ثمينًا هو الأول لهم على النصر هذا الموسم، ويقصوا أحد أبرز المرشحين للقب.

    هذه الهزيمة وضعت المدرب البرتغالي جورج جيسوس في موقف لا يُحسد عليه، بعدما خرج فريقه من بطولتين في وقت وجيز، ما زاد من حدة الانتقادات الجماهيرية المطالِبة بتصحيح المسار سريعًا قبل الدخول في دوامة التراجع.

    في المقابل، واصل الاتحاد صحوته الفنية وقدم مباراة كبيرة عكست التطور الواضح في أدائه تحت قيادة كونسيساو، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه مفادها أن “العميد” عاد بالفعل إلى الواجهة، وأنه عازم على المضي قدمًا في طريق البطولات هذا الموسم بثقة وعزيمة.

  • النصر موسم 2025-26

    قدّم نادي النصر انطلاقة قوية في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، حيث أظهر الفريق أداءً متوازنًا بين القوة الهجومية والانضباط التكتيكي، جعله أحد أبرز المنافسين على الألقاب المحلية والقارية هذا العام، رغم البداية المليئة بالتحديات وخسارة كأس السوبر السعودي أمام الأهلي.

    بدأ النصر موسمه بطموحات عالية، وتمكن من تجاوز الاتحاد في نصف نهائي السوبر بنتيجة 2-1، قبل أن يخوض نهائيًا مثيرًا أمام الأهلي انتهى بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، ليبتسم الحظ لـ"الراقي" في ركلات الترجيح ويحرم "العالمي" من رفع أول ألقابه في الموسم، رغم تفوقه في فترات عديدة من اللقاء.

    وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يتأثر الفريق بخيبة الأمل، بل انطلق بقوة محققًا العلامة الكاملة في أول ست جولات، مقدّمًا عروضًا هجومية ساحقة، كان أبرزها الفوز على التعاون (5-0) والرياض (5-1) والفتح (5-1)، إلى جانب انتصارات مستحقة على الخلود، الاتحاد، والحزم، ليؤكد أنه أحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب.

    أما في دوري أبطال آسيا 2، فتابع النصر عروضه المميزة وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على استقلال دوشنبه (5-0) والزوراء العراقي (2-0) وجوا الهندي (2-1)، متربعًا على صدارة مجموعته بأداء هجومي ممتع بقيادة الثلاثي أنسيلمو، أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، الذين شكلوا منظومة هجومية مخيفة لأي خصم.

    وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، استهل العالمي مشواره بانتصار مريح على نادي جدة (4-0) في دور الـ32، ليواصل تقدمه بثقة نحو الأدوار المتقدمة. غير أن المفاجأة الكبرى جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد (1-2) على ملعب الأول بارك في دور الـ16، ليودّع البطولة بشكل مبكر وسط حالة من الإحباط الجماهيري بعد الأداء القوي في باقي المسابقات.

    حصيلة النصر في الموسم حتى الآن:

    نصف نهائي السوبر: النصر 2–1 الاتحاد

    نهائي السوبر: النصر 2–2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)

    دوري روشن – الجولة 1: التعاون 0–5 النصر

    دوري روشن – الجولة 2: النصر 2–0 الخلود

    أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5–0 استقلال دوشنبه

    دوري روشن – الجولة 3: النصر 5–1 الرياض

    كأس الملك – دور 32: جدة 0–4 النصر

    دوري روشن – الجولة 4: الاتحاد 0–2 النصر

    أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0–2 النصر

    دوري روشن – الجولة 5: النصر 5–1 الفتح

    أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1–2 النصر

    دوري روشن – الجولة 6: الحزم 0–2 النصر

    كأس الملك – دور 16: النصر 1–2 الاتحاد

