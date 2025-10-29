كشف عبد الله حماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن التفاصيل الخفية، وراء انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر.
طائرة المونديال وحديث "هل لديكم الجدية؟" .. الكشف عن التفاصيل الخفية وراء انتقال رونالدو إلى النصر
ماذا حدث؟
قال حماد خلال تصريحات لبودكاست "سقراط" عبر منصة "ثمانية": "كنا ذاهبين لافتتاح كأس العالم 2022 بالدوحة، وكان هناك تواصل بيننا وبين كريستيانو رونالدو وفريقه، وقال لي ما هو الوضع، كنا في بداية مشروع الدوري ليصبح من الأفضل في العالم".
وواصل: "جلست مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وقال لي (لا أريد أن يكون الموضوع 99% بل 100%)".
واستطرد: "كان يتبقى في عقده مع مانشستر يونايتد موسم واحد، وخرج بتصريحات تُشير إلى أن العلاقة ليست على ما يرام، وبعدها حدث تواصل بينه وبين الأمير عبد العزيز، وقال له (إذا أنتم لديكم الجدية فأنا جاد) وحدثت الصفقة، وذهبت الصفقة إلى الجهة المختصة (لجنة الاستقطابات)".
"كنت أشعر بالخوف من عدم إتمام الصفقة"
وأكد عبد الله حماد، على أنه كان يشعر بالخوف من فكرة عدم إتمام الصفقة، بعدما كانت العلاقة قوية بينه وبين كريستيانو رونالدو.
وأوضح: "لم أكن أتوقع أن تحدث صفقة كريستيانو رونالدو، ولكن جدية المشروع والأمير عبد العزيز وزير الرياضة، بالإضافة إلى سرعة الموافقات فاجأتني والصفقة حدثت للتاريخ".
وأنهى حماد تصريحاته: "الدوري السعودي قبل كريستيانو رونالدو شيء وبعده شيء آخر، والجميع يعرف ذلك".
- Getty
رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027
في خطوة كانت متوقعة من جماهير العالمي، أعلن نادي النصر السعودي يوم 26 يونيو الماضي، تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا ليستمر مع الفريق حتى عام 2027، في استمرارٍ لقصة وُصفت بأنها أسطورية في تاريخ النادي.
وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، حيث نشر النصر مقطع فيديو ظهر فيه رونالدو وهو يقول بثقة: "النصر للأبد"، مرفقًا بتعليق مؤثر: "القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي".
من جانبه، عبّر رونالدو عن سعادته بتمديد عقده، قائلاً في منشور على حسابه الشخصي: "فصل جديد يبدأ، بنفس الشغف ونفس الحلم. لنصنع التاريخ معاً".
ويواصل الدون مشواره المذهل مع الفريق منذ انتقاله إليه في نهاية عام 2022، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
بهذا التجديد، يكون كريستيانو رونالدو قد ربط مستقبله بالنصر حتى بعد بلوغه عامه الثاني والأربعين، في خطوة تعكس متانته البدنية وإيمانه بالمشروع الرياضي للنادي السعودي الطموح.
موسم النصر 2025-26
بدأ فريق النصر موسمه الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس بصورة مميزة، قدّم خلالها أداءً قويًا ونتائج لافتة في مختلف المسابقات، رغم خيبة الأمل التي تعرض لها بخسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الأهلي.
فقد تمكن العالمي من بلوغ نهائي السوبر بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، قبل أن يخسر اللقب أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي، في مباراة مثيرة شهدت ندية حتى اللحظات الأخيرة.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم النصر واحدة من أفضل بداياته في السنوات الأخيرة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ست جولات، سجل خلالها نتائج عريضة أمام فرق التعاون (5-0)، الرياض (5-1)، الفتح (5-1)، إلى جانب انتصارات مستحقة على الخلود، الاتحاد، والحزم، ليؤكد جدارته بالمنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.
وفي دوري أبطال آسيا 2، واصل النصر عروضه القوية بفوزه في أول ثلاث مباريات على كل من استقلال دوشنبه (5-0)، الزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ما وضعه في صدارة مجموعته بثقة وثبات.
كما نجح الفريق في تجاوز نادي جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوز كبير بنتيجة (4-0)، ليواصل مشواره بثبات نحو الأدوار المتقدمة.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025، حين تلقى النصر خسارة موجعة أمام الاتحاد (1-2) على ملعبه “الأول بارك”، ليودع كأس الملك من دور الـ16 في نتيجة شكلت الصدمة الأولى الحقيقية لجماهيره هذا الموسم.
وبذلك، تتلخص نتائج النصر في الموسم حتى الآن على النحو التالي:
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (خسارة بركلات الترجيح)
الدوري – الجولة 1: التعاون 0-5 النصر
الدوري – الجولة 2: النصر 2-0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
الدوري – الجولة 3: النصر 5-1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0-4 النصر
الدوري – الجولة 4: الاتحاد 0-2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0-2 النصر
الدوري – الجولة 5: النصر 5-1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1-2 النصر
الدوري – الجولة 6: الحزم 0-2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1-2 الاتحاد