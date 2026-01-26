Goal.com
Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | جدل توقيع عبد الرحمن غريب للهلال .. مفاجأة وراء تأخير صفقة حيدر وجيسوس يجدد "معايرة" العالمي!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جدل حول توقيع عبد الرحمن غريب للهلال

    سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول حصول نادي الهلال، على توقيع عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة الشتوية.

    وبينما يدور الحديث حول الفترة المتبقية من عقد غريب مع النصر، خرج الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، ليؤكد عدم صحة تعاقد الهلال مع جناح العالمي، فيما قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن غريب لم يمنح توقيعه لأي نادٍ، رغم أن عرض الهلال هو الأعلى، ثم النصر والاتحاد، وسيتم تحديد مصير اللاعب عقب مباراته اليوم أمام التعاون.

    مفاجأة الشتاء: نجم النصر يوقع للهلال!

    بينما كانت الجماهير تترقب خطوة انتقال هلالي إلى النصر، جاء السيناريو "معاكسًا"، في مفاجأة قد تقلب الموازين في فترة الميركاتو الشتوي.

    في الوقت الذي كان فيه الحديث حول فرص انتقال عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، إلى صفوف النصر، جاءت تقارير صحفية، لتكشف عن مفاجأة هلالية، بانتزاع توقيع أحد نجوم الأصفر.

  • Jorge Jesus Haydeer Abdulkareem Nassrsocial gfx/ Getty Images

    مفاجأة حول تأخير صفقة حيدر .. ورسالة إلى الحمدان

    بسبب "الندم" .. كواليس مفاجئة حول تأخير إعلان النصر عن صفقة حيدر عبد الكريم!

    أثار تأخر نادي النصر في إعلان صفقة العراقي حيدر عبد الكريم، متوسط ميدان الزوراء، حالة من الغموض، في ظل الحديث عن حسم صفقة اللاعب الذي تواجد في الرياض، منذ أيام.

    الصفقة "المفاجئة"، كما وصفها الإعلامي بتال القوس، التي حسمها النصر مقابل 500 ألف دولار فقط، ليصبح الأقل تكلفة بين صفقات أندية دوري روشن السعودي، منذ الميركاتو العالمي الذي شهده عام 2023.

    وأعطى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مؤشرًا مؤكدًا على حسم صفقة حيدر، حينما تحدث عنه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة التعاون، بقوله إنه لاعب صغير في السن وممتاز، ويرى أنه سيفيد النصر في المستقبل، على غرار عبد الرحمن سفياني وعبد الملك الجابر.

    احذر من القتل البطيء: مؤشرات النصر غير جيدة .. حان وقت التمرد يا عبد الله الحمدان "إما أن تكون صلاح أو هازارد"!

    ماذا لو انتقل إلى النصر؟ هل سيخدم فكر جورج جيسوس؟ هذا كانت التساؤلات تدور حول عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحتمالات انتقاله إلى الجار، في الفترة الشتوية.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    جيسوس يجدد معايرة النصر وحقيقة رفضها رونالدو

    ورط النصر بتصريحات جديدة .. جورج جيسوس يجدد "معايرة" العالمي بتاريخه ويستاء من مفاوضات التعاقدات مقارنة بالهلال

    لا تزال التصريحات الجدلية الرنانة تصدر عن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، عاجزًا عن السيطرة على ما يغضبه داخل أروقة النادي أو سير المنافسة بشكل عام على دوري روشن السعودي 2025-2026.

    الحقيقة التي رفضها رونالدو: ليس الآمر الناهي في النصر .. ولكن الماجد أخرجه من الملعب بالقوة!

    "أنا الآمر الناهي"، هكذا علّق عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، على سؤال حول وضعية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلا أن كلماته تبدو منافية قليلًا لما ذكره "الدون"، في وقت سابق.

    من المتعارف عليه أن كريستيانو رونالدو، ليس فقط مجرد قائد الفريق الأول لكرة القدم، في ظل التأويلات التي بلغت حد إمكانية "استثمار" القائد البرتغالي في النادي.

    على الورق، يقدم رونالدو أرقامًا تهديفية هائلة مع النصر، جعلته مرشحًا للمنافسة من جديد على الحذاء الذهبي لدوري روشن السعودي، إلا أن الألقاب الجماعية لا تزال لغزًا محيرًا في مسيرة الدون، والذي اكتفى بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023.

  • Nawaf bin Saad Jorge Jesus Hilal Nassrsocial gfx

    تشكيك نصراوي في قانونية رئاسة الهلال

    شكك في "قانونية" رئاسة نواف بن سعد .. الصرامي يثير مفاجأة حول شكوى الهلال ضد جورج جيسوس!

    فتح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، الباب أمام نقطتين جدليتين، حول نادي الهلال، فيما يتعلق بالشكوى المقرر تقديمها ضد المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، أو رئاسة الأمير نواف بن سعد.

    بعد نواف العقيدي .. وليد الفراج ينقل هجومه إلى حارس الهلال: يتقاضى 400 ألف شهريًا!

    أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، حالة من الجدل، بسبب مناوشاته المستمرة مع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، إلا أنه - هذه المرة - يبدو أنه قرر نقل "دفة" الهجوم إلى الهلال، وتحديدًا في حارسه محمد الربيعي.

    من نواف العقيدي وجورج جيسوس إلى عبدالله الماجد .. "الصمت من ذهب" والآن أدرك الأهلي قيمة "واقعية" خالد الغامدي!

    "الكلام من فضة والسكوت من ذهب" .. عبارة ربما لو أدركها عبدالله الماجد؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر "المؤسسة غير الربحية"، لتأنى قليلًا قبل أن يخرج علينا بحوار مطول قبل ساعات مع بودكاست "سقراط".

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر في دوري روشن السعودي

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك، في الجولتين 16 و17 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

