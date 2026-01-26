أخبار النصر اليوم | جدل توقيع عبد الرحمن غريب للهلال .. مفاجأة وراء تأخير صفقة حيدر وجيسوس يجدد "معايرة" العالمي!

سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول حصول نادي الهلال، على توقيع عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الفترة الشتوية.

وبينما يدور الحديث حول الفترة المتبقية من عقد غريب مع النصر، خرج الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، ليؤكد عدم صحة تعاقد الهلال مع جناح العالمي، فيما قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن غريب لم يمنح توقيعه لأي نادٍ، رغم أن عرض الهلال هو الأعلى، ثم النصر والاتحاد، وسيتم تحديد مصير اللاعب عقب مباراته اليوم أمام التعاون.

مفاجأة الشتاء: نجم النصر يوقع للهلال!

بينما كانت الجماهير تترقب خطوة انتقال هلالي إلى النصر، جاء السيناريو "معاكسًا"، في مفاجأة قد تقلب الموازين في فترة الميركاتو الشتوي.

في الوقت الذي كان فيه الحديث حول فرص انتقال عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال، إلى صفوف النصر، جاءت تقارير صحفية، لتكشف عن مفاجأة هلالية، بانتزاع توقيع أحد نجوم الأصفر.