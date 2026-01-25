ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف النصر، نظيره التعاون، في مواجهة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الأول بارك.

النصر يحتاج إلى الفوز للاستمرار في مطاردة الهلال على الصدارة، لكن بالقطع لن تكون المنافسة سهلة خاصة وأنّ التعاون يحتل المركز الخامس ويبحث عن التواجد بين المربع الذهبي.

لكن لا يجب أن ننسى أنّ النصر بدأ دوري روشن السعودي الموسم الحالي بانتصار ساحق على التعاون بخماسية نظيفة خارج الديار.

السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الإثنين 26 يناير 2026، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فارس عوض

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة النصر ضد التعاون التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جورج جيسوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بريكليس تشاموسكا

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين النصر والتعاون في المباريات الأخيرة

ترتيب النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2025-2026