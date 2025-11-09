أخبار الأهلي اليوم | تصريح غريب من علي مجرشي، والسخرية من الاتحاد بـ4 كلمات فقط!

أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. تيفو غريب يغزو مدرجات الأهلي
شاهد ما حدث في مدرجات ملعب الإنماء خلال ديربي جدة
عين على الحكم | رغم المشادة والتهور .. بطل نهائي المونديال ينقذ نجم الأهلي من "الطرد" أمام الاتحاد
برأيك، هل يستحق نجم الأهلي بطاقة حمراء أمام الاتحاد؟
طالب بركلة جزاء ولعب دور مدافع الأهلي .. مؤشرات 2024 تهدد بعودة بنزيما "المنبوذ" لجماهير الاتحاد
كريم بنزيما يواصل سقوطه في اختبارات الكبار بدوري روشن..
الأهلي يحكم جدة: هنيئًا بمركز رياض محرز "الجديد" وجماهير الاتحاد لن تراهن على ذكاء كونسيساو كثيرًا!
الديربي المئوي يبتسم للأهلي .. ويعمق جراح الاتحاد
"تلقيت اتصالات ولا أستبعد عملي في دوري روشن" .. ديدييه ديشان يكشف عن مفاوضات السعودية معه
المدير الفني يبدي رأيه كذلك في تدريب يوفنتوس والمنتخب البرازيلي..
بنزيما تغاضى عن حقه! .. هجوم على قائد الاتحاد بعد واقعة الديربي: كان يجب طرد لاعب الأهلي
خبير يؤكد تعرض الاتحاد للظلم في ديربي جدة أمام الأهلي..
الخلاف يبدأ مبكرًا بين نجوم الاتحاد وسيرجيو كونسيساو .. الوضع سيئ وديربي جدة أمام الأهلي ما هو إلا "كمالة"!
المدرب البرتغالي يعاني في دوري روشن على عكس آسيا..
تألق أمام الأهلي والهلال رغم الخسارة .. قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا
الاتحاد يواصل تعثراته في دوري روشن..
هذا ما قاله مجرشي عن جمهور الاتحاد بعد الديربي؟
الأهلي يسخر من الاتحاد بـ"4 كلمات" .. وماتياس يايسله: جدة دائمًا خضراء!
الأهلي يحكم ديربي جدة..
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده ضمن دور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن المقرر أن يُواجه القادسية في إحدى قمم ربع النهائي نهاية نوفمبر الحاري.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على جاره الاتحاد، ليحسم ديربي جدة لصالحه بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 16 نقطة تضعه في المركز الخامس خلف المتصدر بـ8 نقاط كاملة.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
بالحديث عن دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد حظي الأهلي بمشوار ممتاز حتى الآن في نسخة العام الجاري، حيث قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي الأوزباكي إلى فوز مثير (4-2) في الجولة الأولى، مبرهنًا على القدرة الهجومية الكبيرة وروح الفريق العالية. لكن الجولة الثانية جاءت أكثر صعوبة، إذ اكتفى الفريق بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام الدحيل القطري، قبل أن يعود بقوة في الجولة الثالثة ويحقق فوزًا كبيرًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة على ملعب الإنماء بجدة، قبل أن يعود من قطر بانتصار مثير على السد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الرابعة، مؤكدًا أنه قادر على المنافسة بقوة على الصعيد القاري.