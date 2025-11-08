Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
طالب بركلة جزاء ولعب دور مدافع الأهلي .. مؤشرات 2024 تهدد بعودة بنزيما "المنبوذ" لجماهير الاتحاد

كريم بنزيما يواصل سقوطه في اختبارات الكبار بدوري روشن..

المؤشرات تتجه إلى الأسفل، ومن كان مفتاح الفوز بالبطولات مع الاتحاد، صار يخشى مطاردة كابوس "2024". هذا هو كريم بنزيما، الذي قاد العميد للخسارة أمام الأهلي بنتيجة (0-1)، في ديربي الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2025-2026".

ووقع الجزائري رياض محرز، على هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55، بصناعة من فرانك كيسييه، ليحسم الراقي صراع الديربي رقم 100، في تاريخ مواجهات قطبي جدة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة، في المركز الثامن، قبل فترة التوقف الدولي، التي تتزامن مع ختام الجولة الثامنة.

ماذا فعل كريم بنزيما في ديربي الأهلي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • الخبرة وحدها لا تفيد يا بنزيما

    كريم بنزيما، كان أشبه بعصفور داخل قفص، في مباراة الديربي، حيث عانى من الرقابة الدفاعية المنظمة التي فرضها الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، الأمر الذي كان يجبر قائد الاتحاد في العديد من الفترات، على الاعتماد على خبرته ومهاراته الفردية، من أجل المرور بين الخطوط.

    كثيرة كانت الكرات المشتركة بين كريم بنزيما، ومحور الأهلي، أتانجانا، الذي قدم التحامات قوية مع قائد الاتحاد، فكنا نجده يعتمد على خبراته، في المراوغة، والالتفاف بالكرة للتخلص من رقابة لاعب الأهلي، وكذلك المرور بين الدفاعات بالاعتماد على مهاراته، مثلما وضح جليًا في الدقيقة 36.

  • طالب بركلة جزاء وحرم زميله من فرصة للاتحاد

    ولكن، بالإشارة إلى الوجه السلبي لأداء كريم بنزيما، فإن قائد الاتحاد أهدر فرصة محققة في الدقيقة 27، ناتجة عن سوء التنسيق والتمركز الخاطئ، داخل منطقة الأهلي، بعد استقبال كرة عرضية، قرر حسام عوار أن يتعامل معها برأسية نحو إدوارد ميندي، إلا أن من أوقف الرأسية، كان بنزيما "بالخطأ"، وكأنه كان يمارس دور أحد مدافعي الأهلي في تلك اللقطة.

    الطريف في الأمر أن كريم بنزيما مارس دور المدافع، سواءً مع الأهلي كما ذكرت، أو الاتحاد بإبعاد كرة عرضية، قبل وصولها إلى رأس روجر إيبانيز.

    وكان بنزيما أن يصنع فرصة للاتحاد بكرة عرضية، تعامل معها مهند الشنقيطي برعونة، حيث اكتفى برأسية غير متقنة، لم يجد حارس الأهلي عناءً في الإمساك بها، في الدقيقة 42.

    أما عن الدقيقة 86، فقد طالب كريم بنزيما، بركلة جزاء، بعدما تولى تسديد الكرة داخل المنطقة، قبل أن تصطدم بدفاع الأهلي، ليطالب بالجزائية بداعي لمسة اليد، إلا أن الحكم سيمون مارشينياك، قرر استئناف اللعب، بداعي أن الذراع كان ملتصقًا بالجسد.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سقوط مستمر في الديربي

    ورغم أن كريم بنزيما، كان كلمة السر في قيادة الاتحاد، لحصد ثنائية دوري روشن وكأس الملك، خلال موسم 2024-2025، إلا أن حامل الكرة الذهبية لعام 2023، يملك مسيرة سلبية أمام الأهلي، حيث لم يحقق أي انتصار أمام قطب جدة الآخر.

    وحتى في الموسم الماضي، الذي انتصر فيه الاتحاد على الأهلي في مباراة الجولة الأولى، بهدف دون مقابل، لم يكن بنزيما مشاركًا في اللقاء، بسبب الإصابة.

    وفيما يلي، نستعرض تاريخ كريم بنزيما في ديربي الأهلي والاتحاد..

    * الجولة 9 من دوري روشن "2023-2024": الاتحاد (0-1) الأهلي.

    * الجولة 26 من دوري روشن "2023-2024": الأهلي (1-0) الاتحاد.

    * الجولة 26 من دوري روشن "2024-2025": الأهلي (2-2) الاتحاد "بنزيما سجل هدفًا".

    * الجولة 8 من دوري روشن "2025-2026": الاتحاد (0-1) الأهلي.

  • Benzema (Goal)AI

    بنزيما .. الغائب الحاضر

    إذا أردنا الحديث عن كريم بنزيما، فإنه كان بمثابة "الحاضر الغائب" في مباراة الديربي، وإن كان القائد الفرنسي يملك قليلًا من العذر، بأنه عاد مؤخرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد عودته من الإصابة.

    ولكن، هناك العديد من علامات الاستفهام حول أداء كريم بنزيما، القائد الفرنسي الذي سجل "هاتريك" في المباراة الأولى من دوري روشن، ومنذ ذلك الحين، لم ينجح في زيارة الشباك مطلقًا.

    بنزيما لعب دورًا في إقصاء النصر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفًا في تلك المواجهة، إلا أنه في المقابل، عانى أمام كتيبة جيسوس، سواءً في الدوري أو كأس السوبر.

    ما يعيب أداء بنزيما هذا الموسم، أنه لم يعد المفتاح الرئيس لانتصارات الاتحاد، كما كان يفعل في الموسم الماضي، حيث كان يسجل ويصنع، وكانت تحركاته وبناء الهجمة من منتصف الملعب، عنوانًا للمهاجم الشامل، الذي قاد العميد لثنائية الدوري والكأس.

    على النقيض، نجد بنزيما هذا الموسم، ليس ذاته الذي عهدناه، فهو القائد "المحاصر" الذي لا يملك كلمة الحسم، خاصة في المباريات الكبيرة، وجدناه يسقط أمام النصر بالجولة الثالثة، (0-2)، والهلال في الخامسة (0-2)، والأهلي في الثامنة (0-1).

    أضف إلى ذلك، هو الغياب المستمر لبنزيما عن عدد من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، هذا ما يجعلني أقول إن قائد الاتحاد، يواجه خطر العودة إلى موسم جاياردو في 2023-2024، حينما كان محور انتقادات الجماهير، خاصة مع اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد.

