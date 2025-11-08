تألق أمام الأهلي والهلال رغم الخسارة .. قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا

أثبت البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأنه ركيزة أساسية وأحد نقاط قوة العميد، رغم النتائج المتذبذبة التي يمرً بها منذ بداية موسم 2025-2026، ولعل آخرها هو الخسارة في ديربي الأهلي.

ويواصل الاتحاد، الابتعاد في سباق دوري روشن، الذي يحمل لقبه في موسم 2024-2025، بعد تعثره للمباراة الخامسة على التوالي، بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة (0-1)، على ملعب الإنماء، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة الثامنة.

ورغم ذلك، إلا أن دانيلو بيريرا، لا يزال محافظًا على مستوياته الجيدة، التي يبدو أنها دفعت الإدارة الاتحادية لاتخاذ قرار جديد، يتعلق بمستقبله مع الفريق في المرحلة المُقبلة.