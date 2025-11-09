لم يقتصر الهجوم على القائد الفرنسي كريم بنزيما بعد هزيمة الاتحاد في ديربي جدة أمام الأهلي على الجوانب الفنية أو الهزيمة فقط، بل طال الأمر تعامله كقائد داخل المستطيل الأخضر، خاصةً في الواقعة التي جمعته بلاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا؛ محترف الراقي.
كريم بنزيما تغاضى عن حقه! .. هجوم على قائد الاتحاد بعد واقعة الديربي: كان يجب طرد لاعب الأهلي
الاتحاد يخسر ديربي جدة
بالأمس، تلقى العميد الهزيمة أمام الأهلي بهدف نظيف، على استاد الإنماء في جدة، ضمن ديربي الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
هدف المباراة الوحيد سجله النجم الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني.
هذا الديربي هو اللقاء الرابع في دوري روشن لسيرجيو كونسيساو على رأس القيادة الفنية للنمور منذ التعاقد معه في الثامن من أكتوبر الماضي، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة المحلية، حيث تعادل أمام الفيحاء (1-1)، والخليج (4-4)، فيما تلقى الهزيمة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال بثنائية نظيفة، قبل خسارة ديربي جدة بالأمس.
- Getty Images Sport
الحكم تغاضى عن طرد أتانجانا
تولى المصري عصام عبدالفتاح؛ الخبير التحكيمي، عبر برنامج "في المرمى"، تحليل أداء الحكم البولندي سيمون مارشينياك خلال ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد بالأمس..
وأكد الخبير المصري أن الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول شهدت تغاضي مارشينياك عن إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه فالنتين أتانجانا، بعدما حرم كريم بنزيما من فرصة هدف محقق بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف.
وقال عبدالفتاح عبر برنامج "في المرمى": "هذه من أهم اللقطات في المباراة في الحقيقة، تحتاج لفهم كرة القدم، في تلك اللقطة بنزيما استخلص الكرة بينما أمسك به أتانجانا، وهو ما أثر على بنزيما في التقدم للأمام ومن ثم الحصول على فرصة هدف محقق".
وأضاف: "أتانجانا أمسك ببنزيما لمدة ثانية؛ فيما كان الثاني قادرًا على التحرك للأمام على الأقل 4 ياردة، ومن ثم التسديد على المرمى، كل عوامل الفرصة المحققة متوفرة في هذه اللقطة، التي كان يجب أن يتدخل بها حكم تقنية الفيديو".
عبدالفتاح اختتم: "الحالة دقيقة جدًا وتحتاج لفهم كرة القدم، وكان يجب طرد لاعب الأهلي، لأن بنزيما كان قريبًا للمرمى ولم يكن في حاجة إلا لخطوتين أو ثلاث كي يسدد الكرة في الشباك، لكن إمساك أتانجانا به أعاقه وإن لم يسقط وأخّر حركته".
هجوم على كريم بنزيما
تلك اللقطة التحكيمية الجدلية تسببت في الهجوم على المهاجم الفرنسي، إذ استغرب الإعلامي الرياضي الاتحادي هتان النجار عدم اعتراض قائد الاتحاد عليها.
وكتب النجار عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: " الكابتن (بنزيما) كان في سبات عميق .. يعني حتى ولك حق خطا وطرد ما تعرف تطالب فيه وتقاتل عليه".
وأضاف: "كريم اختلف كثيرا عن الموسم الماضي ويحتاج ان يراجع حساباته .. تبقى من عقده هذا الموسم ويجب احترام المتبقي من عقده ولا يهم سواء بقي او رحل بقرار الجمهور".
ماذا قدم كريم بنزيما في الموسم الجاري؟
صاحب الـ37 عامًا أخرته الإصابات بعض الشيء في الموسم الجاري، كما كان حاله في سابقه، إذ لم يشارك سوى في تسع مباريات فقط في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف.
واقترب "الحكومة" من دخول الفترة الحرة في عقده مع النادي الجداوي (في يناير المقبل)، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وقد يرحل في صفقة مجانية.
وماذا بعد بالنسبة للاتحاد؟
كتيبة سيرجيو كونسيساو تحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، برصيد 11 نقطة فقط، متأخرة بفارق 13 نقطة عن النصر؛ صاحب الصدارة.
وحصد النمور نقاطهم من الفوز في ثلاث مباريات وخسروا مثلهم، فيما تعادلوا في مباراتين.
ويلتقي الاتحاد بالرياض في المباراة المقبلة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، والمحدد لها 21 من نوفمبر الجاري.
فيما يحل بعد ذلك ضيفًا على الدحيل القطري في 24 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء صعب وحاسم.
واستمرارًا مع المباريات الحاسمة، يخوض الاتحاد في 29 من الشهر الجاري مواجهة الشباب، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين و3 هزائم.
الهزائم في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس، وأمام الأهلي في ديربي الجولة الثامنة.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.