أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دون رد في ديربي جدة، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد الروح القتالية والحدة الهجومية التي تميّز العميد عادة في مثل هذه المواجهات.
"مواجهة ليست جميلة" .. كونسيساو يُهاجم طريقة أداء الأهلي بعد خسارة الاتحاد لديربي جدة!
- Getty Images Sport
الأهلي يفوز بديربي جدة
حسم الأهلي قمة ديربي جدة لصالحه بفوز ثمين على الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليؤكد تفوقه الفني والذهني في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم الجزائري رياض محرز عند الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء عجز حارس الاتحاد عن التصدي لها، ليترجم سيطرة الأهلي ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية أعادت التوازن للراقي في مشواره المحلي.
بهذا الفوز، نجح الأهلي في كسر عقدة الديربي بعد مباراتين دون انتصار أمام غريمه التقليدي، كما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض، ليؤكد جاهزيته الفنية تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد التنظيم والصلابة للفريق في الجانب الدفاعي مع سرعة التحول الهجومي.
وعلى الجانب الآخر، ازدادت معاناة الاتحاد الذي واصل سلسلة نتائجه المتذبذبة للمباراة الثانية تواليًا، بعد تعادله الدرامي أمام الخليج (4-4) في الجولة السابقة، ليواجه مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو موجة من الانتقادات بسبب غياب الانسجام الهجومي وتراجع الفاعلية أمام المرمى رغم امتلاك كتيبة من النجوم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن، لتزداد الضغوط على الفريق الجداوي الذي بدأ الموسم بقوة قبل أن يفقد بريقه في الأسابيع الأخيرة.
فوز الأهلي في الديربي لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة عودة قوية من فريق يبحث عن المنافسة على القمة، في حين ترك الهزيمة جرحًا مفتوحًا في صفوف الاتحاد التي تحتاج إلى مراجعة شاملة قبل دخول المنعطفات الحاسمة من الموسم.
- Getty Images Sport
كونسيساو: المباراة كانت بعيدة عن المتعة
وقال كونسيساو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "كنا ندرك تمامًا صعوبة المباراة، لكننا لم نظهر بالشراسة المطلوبة، لا في الضغط على الخصم ولا في التحول بالكرة".
وواصل: حاولنا بناء الهجمات وصناعة الفرص، غير أن التنظيم الدفاعي للأهلي صعّب علينا المهمة كثيرًا، المباراة كانت تُحسم بتفصيل صغير، وبالفعل خسرناها بهدف وحيد".
وتابع: "لم نكن نتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة، فقد كانت مواجهة بعيدة عن المتعة، شهدت إهدارًا كبيرًا للوقت، بينما أغلق الفريق المنافس مناطقه الدفاعية بإحكام، ما جعل اللقاء غير مرضٍ على المستوى العام".
ماذا قال كونسيساو عن خيارته الفنية؟
وعن سبب عدم إشراك بعض العناصر الهجومية مثل دومبيا وديابي، إلى جانب تراجع أداء كريم بنزيمة، قال كونسيساو: "أنا أحترم وجهات النظر، لكن القرارات تُبنى على التحضيرات والخطة التكتيكية، روجر مارتينيز مثلاً شارك أمام النصر وقدّم أداءً مميزًا، واليوم كانت لدينا استراتيجية مختلفة، لكن لم تُنفذ بالشكل المطلوب، لو خرجنا بنتيجة إيجابية، لكان الحديث مختلفًا تمامًا".
كما أثنى المدرب على التنظيم الدفاعي للأهلي وروحه العالية، مشيرًا إلى أن الفارق الحقيقي كان في الإصرار والرغبة، حيث قال: "الأهلي لعب بإصرار كبير في فترات عديدة من اللقاء، بينما لم نكن نحن بالحدة المطلوبة. في كرة القدم، من يمتلك الرغبة والروح القتالية يفرض إيقاعه في النهاية".
واختتم كونسيساو حديثه برسالة إلى لاعبيه، مؤكدًا أن المنافسة على المراكز المتقدمة تتطلب أكثر من مجرد تحضير فني جيد، موضحًا: "علينا أن نلعب بشغف أكبر. كرة القدم لا تُكسب فقط بالخطة، بل بالروح. لم نكن موفقين اليوم في الهجوم أمام فريق متماسك ومتكتل، وسنعمل على معالجة ذلك في الفترة المقبلة".
الاتحاد تحت قيادة كونسيساو
تولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الاتحاد مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته بعد تراجع النتائج وتذبذب الأداء في بداية الموسم، في خطوة أظهرت رغبة إدارة النادي في إعادة العميد إلى مسار المنافسة القوية على المستويين المحلي والقاري.
بدأ كونسيساو مشواره مع الاتحاد بتعادل إيجابي (1-1) أمام الفيحاء في المجمعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث ظهرت أولى ملامح أسلوبه الانضباطي رغم عدم انسجامه الكامل مع عناصر الفريق في البداية. وبعدها، سرعان ما بدأت بصماته تتضح حين قاد الفريق لتحقيق أول فوز له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الافتتاحيتين، بتقديم أداء مميز وهزيمة الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة، وهو الانتصار الذي أعاد الأمل لجماهير العميد في المنافسة القارية.
لكن عودة الاتحاد إلى الدوري لم تكن مثالية، إذ تلقى الفريق خسارة ثقيلة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال (0-2)، في مباراة طغت عليها الندية والتكتيك العالي. ورغم ذلك، حظي كونسيساو بإشادة أسطورة النادي محمد نور، الذي وصفه بأنه يمتلك شخصية قوية ونهجًا تكتيكيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن قراره الجريء باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش قبل اللقاء أكد استقلالية المدرب وقدرته على فرض الانضباط وفق رؤيته.
وبسرعة، رد كونسيساو على الانتقادات بالعمل على أرض الملعب، حين قاد الاتحاد إلى فوز مهم على النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين (2-1)، ليقصي كريستيانو رونالدو ورفاقه من البطولة ويضمن مكانًا في ربع النهائي لمواجهة الشباب، مؤكدًا عودة العميد إلى واجهة المنافسة.
وفي مباراة أخرى شهدت تحديًا كبيرًا، عانى الاتحاد أمام الخليج في الدمام بعد أن تأخر بنتيجة 0-4 في الشوط الأول، وسط أخطاء دفاعية واضحة وطرد اللاعب البرازيلي فابينيو، إلا أن كونسيساو نجح في إعادة الروح لفريقه، ليقود لاعبيه للعودة تدريجيًا وإنهاء المباراة بتعادل مثير (4-4)، قبل أن يختتم الفريق سلسلة المباريات بتعادل مؤلم وخسارة أمام الأهلي (0-1) في ديربي جدة ضمن دوري روشن السعودي.