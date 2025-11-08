Szymon Marciniak Inter BarcellonaGetty Images
محمود خالد

عين على الحكم | رغم المشادة والتهور .. بطل نهائي المونديال ينقذ نجم الأهلي من "الطرد" أمام الاتحاد

برأيك، هل يستحق نجم الأهلي بطاقة حمراء أمام الاتحاد؟

يبدو أن الحكم البولندي سيمون مارشينياك، الذي أدار نهائي مونديال قطر 2022، كان رحيمًا بالتركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من "طرد" كاد أن يناله مبكرًا في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم بولندي، لإدارة مباراة "ديربي جدة"، المقامة على ملعب الإنماء، بقيادة سيمون مارشينياك، ويعاونه توماس ليستكويتز وأكارديوس فويتشيك، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، وتوماس كويانكوفسكي لإدارة تقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.

ويختتم ديربي الاتحاد والأهلي، منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، قبل فترة التوقف الدولي.

  • مشادة مع نجم الاتحاد

    وكاد مارشينياك أن يرفع البطاقة الصفراء، في وجه ميريح ديميرال، وكذلك الجزائري حسام عوار، بسبب مشادة وقعت بين ثنائي الأهلي والاتحاد، في الدقيقة 30.

    المشادة وصلت إلى "النطح" بالرأس ودفع الوجه باليد، فيما تدخل مارشينياك ووضع يده في جيبه، تمهيدًا لرفع البطاقة الصفراء، إلا أنه اكتفى بالحديث مع اللاعبين، وسط تدخل الحارس إدوارد ميندي من أجل تهدئة الأجواء، ليقرر الحكم البولندي استئناف اللعب دون إشهار أي بطاقة.

  • تهور جديد كاد يكلف ديميرال كثيرًا

    وبعد تسع دقائق فقط، كاد "تهور" ميريح ديميرال أن يكلفه إنذارًا جديدًا، بعد تدخل على موسى ديابي، شهدت ضربًا في الوجه، قد يوصف بأنه "دون قصد"، إلا أن نجم الاتحاد سقط على أرض الملعب.

    في المقابل، اكتفى سيمون مارشينياك، بالتوجيه فقط، مع استئناف اللعب بشكل طبيعي، على اعتبار ما حدث مجرد منافسة طبيعية على الكرة، بين الثنائي، لينجو المدافع التركي من بطاقة حمراء كانت أن تصعب مهمة الأهلي أمام الاتحاد.

  • Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport

    عودة ديميرال بعد الوعكة الصحية

    وكان ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، قد اكتفى بوضع ديميرال، على مقاعد البدلاء في مباراة السد القطري، بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز الراقي بنتيجة (2-1)، بعدما تعرض المدافع التركي لارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

    وأثار ديميرال التساؤلات بين جماهير الأهلي، قبل أن يحسم يايسله موقفه، بوضعه في التشكيل الأساسي في مباراة الديربي أمام الاتحاد.

    وأثار ديميرال حالة من الجدل، بعد تعليقه الساخر بالإشارة بـ"وجوه ضاحكة"، على ركلة جزاء النصر في الدقائق الأخيرة أمام الفيحاء في دوري روشن، الأمر الذي تسبب في رسالة مسيئة لوالدته من قِبل أحد المشجعين، لتقرر إدارة الأهلي التحرك قانونًا ضد صاحب الحساب المسيء.

    في المقابل، قرر أحد مشجعي الأهلي، ويدعى "بندر المنبهر"، تكريم المدافع بنشر شهادة أسهم وقفية ضمن مشروع وقف خيري من أجل والدته المتوفية.

  • Al-Riyadh v Al-Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في موسم 2025-2026

    استهل فريق الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بطريقة مثالية، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي، ليعلن عن بداية طموحة تعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.

    إلا أن مسيرة الأهلي في دوري روشن السعودي لم تخلُ من التذبذب، إذ لم يتمكن من تحقيق الاستقرار في الأداء والنتائج خلال الجولات السبع الأولى، حيث حقق الفريق 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات، ما وضعه في منطقة الوسط بجدول الترتيب.

    أما على الصعيد القاري، فقد بدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا – النخبة بقوة، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-2 على ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية 2-2 أمام الدحيل القطري، ثم يحقق فوزًا عريضًا على الغرافة القطري برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، وأخيرًا انتصر على السد القطري بهدفين لهدف في الجولة الرابعة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة القارية

    وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق عروضه الإيجابية وتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي، فيما تلقى ضربة موجعة على المستوى الدولي بعد خسارته أمام بيراميدز المصري 1-3 في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ليكتفي بالمركز الثاني.

  • Al Ittihad v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا تاريخية

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

