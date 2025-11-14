أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | سر مؤثر وراء قميص ديميرال .. ومركز التحكيم يقول كلمته في "سحب" كأس السوبر!
- social gfx
صالح أبو الشامات يواصل "إحراج" يايسله مع المنتخب السعودي
هيرفي رينارد "كابوس" كوت ديفوار وطعنة جديدة لمدرب الأهلي! .. المنتخب السعودي يطمئن جمهوره في "بركة مياه الإنماء"
وجّه منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة طمأنينة إلى جمهور المملكة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء اليوم الجعة.
المنتخب السعودي فاز (1-0) على كوت ديفوار، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".
وبعيدًا عن النتيجة الرائعة أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار؛ فإن الأخضر أثبت تطورًا ملحوظًا من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكذلك التعامل مع الظروف الطارئة في المباريات.
غرق المخرج والدكة "منصفة" لسالم .. إشادة برباعي المنتخب السعودي وخطأ تحكيمي أمام كوت ديفوار!
من قلب الأمطار الغريزة، حمل المنتخب السعودي البشرى لجماهيره، بفوز "مرضٍ" على كوت ديفوار بهدف دون مقابل، حمل توقيع صالح أبو الشامات، في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.
على ملعب الإنماء، لا يزال صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، يواصل تألقه مع المنتخب السعودي، بعدما خطف الأنظار في "ملحق" تصفيات كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا كبيرًا أمام إندونيسيا والعراق، وقدم شخصية قيادية تستحق أن يعتمد عليها الأخضر خلال السنوات المُقبلة.
واختلفت ردود الأفعال بين إشادة باسلوب رينارد، مع بعض الانتقادات، سواءً على مستوى اللاعبين أو طريقة إخراج المباراة.
- Getty Images Sport
ديميرال يكشف سر قميصه مع الأهلي
أشاد بنجم يوفنتوس وسر مؤثر وراء رقم 28 .. ديميرال: الأهلي أكبر نادٍ جماهيري في تاريخ السعودية!
أعرب التركي ميريح ديميرال، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأجواء في السعودية، كما أغدق الحديث حول الراقي، والذي وصفه بأنه أفضل وأكبر نادٍ سعودي يملك قاعدة جماهيرية في المملكة.
مع دخوله الموسم الثالث، لا يزال ديميرال أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، والذي سطّر تاريخًا كبيرًا مع الراقي، بعدما ساهم في فوزه بأول بطولة قارية في تاريخه، بعد صعوده على منصة التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم 2024-2025.
وتطرق ديميرال للحديث عن هدفه مع الأهلي، وسر ارتداء رقم "28"، كما أشاد بالمشروع السعودي، فيما تحدث أيضًا عن نجم فريقه الأسبق، يوفنتوس، وحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.
- Getty Images Sport
تكرار سيناريو برشلونة وقرار مركز التحكيم حول أزمة السوبر
بعد طلب القادسية بإعادة نهائي السوبر .. مركز التحكيم يستقر على قراره بشأن سحب الكأس من الأهلي!
حسم مركز التحكيم الرياضي قراره، بشأن إمكانية إعادة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، وسحبه من النادي الأهلي، على أن تقام المباراة النهائية بين القادسية والنصر.
شهدت بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 جدلاً واسعاً بعد انسحاب نادي الهلال من المشاركة في البطولة التي أقيمت في هونج كونج. الهلال، بصفته وصيف دوري روشن، كان من المقرر أن يواجه القادسية، وصيف كأس الملك، في نصف النهائي المقرر يوم 20 أغسطس، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ.
من قضية فراس البريكان إلى سحب لقب السوبر! .. لغز "القوة الخفية" التي تحرك الأندية المتضررة ضد الأهلي وخطط النجاة كاملة
الصدفة.. كلمة تقال عندما يقع حدث ما، بشكلٍ غير متوقع ودون قصد مسبق؛ حيث يدخل مفهومها، في نقاشاتٍ واسعة حول نظام الكون بأكمله.
ولأننا هُنا نركز على عالم كرة القدم وقضاياه؛ فلابد أن نتساءل: "هل ما يحدث مع النادي الأهلي حاليًا مجرد صدفة؟!".
الأهلي يواجه قضيتين خطيرتين، قد تتسببا في أزماتٍ كبرى لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تزامنتا في وقتٍ واحد تقريبًا.
عندما تتشابه أقدار الأهلي مع برشلونة! .. جالينو "نسخة رافينيا" التي خسرها ماتياس يايسله بسبب الأطباء
عالم كرة القدم أكبر من مجرد أرقام؛ فهُناك الكثير من اللاعبين الذين تتخطى أهميتهم داخل المستطيل الأخضر، مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها.
من بين هؤلاء اللاعبين؛ النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
جالينو البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الأهلي في يناير من عام 2025؛ قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو.
- GOAL AR
مفاجآت المدير الرياضي .. مشروع ضخم ومصير يايسله وتوني
"أعلن بدء مشروع ضخم ومفاجأة عن الميركاتو" .. المدير الرياضي للأهلي يحسم جدل خلافه مع ماتياس يايسله ورحيل إيفان توني
ظهر البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس؛ للحديث عن الكثير من القضايا المتعلقة بالعملاق الجدّاوي بصفةٍ عامة، والفريق الأول لكرة القدم خاصةٍ.
أهم القضايا التي تحدث عنها بيدرو باراز في المؤتمر الصحفي؛ كانت تلك المتعلقة بأنباء خلافه مع المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، بالإضافة إلى مستقبل المهاجم الإنجليزي إيفان توني وأزمة الجهاز الطبي للفريق الأول.