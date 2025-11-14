هيرفي رينارد "كابوس" كوت ديفوار وطعنة جديدة لمدرب الأهلي! .. المنتخب السعودي يطمئن جمهوره في "بركة مياه الإنماء"

وجّه منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة طمأنينة إلى جمهور المملكة؛ وذلك خلال مواجهة كوت ديفوار "الودية"، مساء اليوم الجمعة.

المنتخب السعودي فاز (1-0) على كوت ديفوار، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وبعيدًا عن النتيجة الرائعة أمام خصم قوي مثل كوت ديفوار؛ فإن الأخضر أثبت تطورًا ملحوظًا من الناحية التكتيكية والانضباطية، وكذلك التعامل مع الظروف الطارئة.

مثلًا.. مواجهة كوت ديفوار شهدت أجواءً عاصفة؛ وذلك من خلال الأمطار الغزيرة، التي حولت ملعب "الإنماء" إلى بركة مياه - خاصة في الشوط الأول -.

وبالرغم من ذلك؛ تمكن نجوم المنتخب السعودي من التعامل الجيد مع الكرة وتسيير المباراة، حتى إطلاق صافرة النهاية بالفوز (1-0).

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز السعودية على كوت ديفوار وديًا، مساء اليوم الجمعة..