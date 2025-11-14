عندما تتشابه أقدار الأهلي مع برشلونة! .. جالينو "نسخة رافينيا" التي خسرها ماتياس يايسله بسبب الأطباء

عالم كرة القدم أكبر من مجرد أرقام؛ فهُناك الكثير من اللاعبين الذين تتخطى أهميتهم داخل المستطيل الأخضر، مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها.

من بين هؤلاء اللاعبين؛ النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

جالينو البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الأهلي في يناير من عام 2025؛ قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو.

وبمجرد انضمامه.. ظهر تأثير النجم البرازيلي الفوري على الفريق الأهلاوي؛ حيث ساهم في تطوير مستوى الراقي داخل المستطيل الأخضر، مع إعادته إلى منصات التتويج مجددًا.

وحصل الأهلي مع جالينو؛ على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 للمرة الأولى في التاريخ، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

إلا أن الحلو لم يكمل؛ حيث يُعاني ويندرسون جالينو منذ أسابيع عديدة من الإصابة، التي عطلت انطلاقته الرائعة مع العملاق الجدّاوي.