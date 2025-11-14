Galeno Raphinha GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

عندما تتشابه أقدار الأهلي مع برشلونة! .. جالينو "نسخة رافينيا" التي خسرها ماتياس يايسله بسبب الأطباء

جالينو أصبح "حجر أساس" في النادي الأهلي من الصعب الاستغناء عنه..

عالم كرة القدم أكبر من مجرد أرقام؛ فهُناك الكثير من اللاعبين الذين تتخطى أهميتهم داخل المستطيل الأخضر، مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها.

من بين هؤلاء اللاعبين؛ النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

جالينو البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الأهلي في يناير من عام 2025؛ قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو.

وبمجرد انضمامه.. ظهر تأثير النجم البرازيلي الفوري على الفريق الأهلاوي؛ حيث ساهم في تطوير مستوى الراقي داخل المستطيل الأخضر، مع إعادته إلى منصات التتويج مجددًا.

وحصل الأهلي مع جالينو؛ على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 للمرة الأولى في التاريخ، إلى جانب كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

إلا أن الحلو لم يكمل؛ حيث يُعاني ويندرسون جالينو منذ أسابيع عديدة من الإصابة، التي عطلت انطلاقته الرائعة مع العملاق الجدّاوي.

  • Al-Ahli v Celtic FC - Como CupGetty Images Sport

    تأثير ويندرسون جالينو الكبير مع النادي الأهلي

    كما ذكرنا.. النجم البرازيلي ويندرسون جالينو تتخطى أهميته في النادي الأهلي، مجرد تسجيل الأهداف أو صناعتها؛ فهو يقوم بأدوار تكتيكية وبدنية كبيرة جدًا، فوق أرضية الملعب.

    ويتمتع جالينو بالتزام تكتيكي فوق أرضية الملعب؛ حيث ينفذ التعليمات التي يطلبها منه المدير الفني، مع المساعدة في الأدوار الدفاعية.

    أيضًا.. يمتلك النجم البرازيلي مخزونًا بدنيًا كبيرًا؛ يُمكنه من الضغط المستمر على لاعبي الفرق المنافسة، وعدم السماح لهم ببناء اللعب بأريحية.

    ورغم أن جالينو لاعب جناح؛ إلا أنه ليس من هؤلاء الذين يلتزمون الخط فقط، بل يستطيع الدخول إلى عمق الملعب وفتح المساحات للظهير.

    وبقدرات جالينو الكبيرة في الدخول لعمق الملعب؛ فهو يعطي الحلول للأهلي من أجل الزيادة الهجومية عن طريق الظهير، إلى جانب فتح زوايا تسديد لنفسه تُمكنه من تسجيل الأهداف.

    * أرقام ويندرسون جالينو مع النادي الأهلي:

    - مباريات: 25.

    - دقائق: 1.862.

    - مساهمات تهديفية: 13.

    - أهداف: 7.

    - تمريرات حاسمة: 6.

  • Raphinha(C)Getty Images

    بعيدًا عن المقارنة.. تأثير ويندرسون جالينو يذكرنا برافينيا دياز!

    ما ذكرناه عن النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ يذكرنا بتأثير مواطنه رافينيا دياز، مع العملاق الإسباني برشلونة.

    نحن هُنا لا نتحدث عن المقارنة بين الاثنين؛ ولكن تأثير كل من جالينو ورافينيا داخل صفوف الأهلي وبرشلونة، رغم أن الجماهير لم تكن تضع عليهما تطلعات كبيرة عند التعاقد معهما.

    رافينيا مثلًا.. تأثيره يتخطى مجرد تسجيل وصناعة الأهداف في برشلونة؛ حتى ولو كان قد انفجر في هذا الجانب، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ويُمكن أن نوضح تأثير النجم البرازيلي مع العملاق الإسباني، وتحديدًا منذ الموسم الماضي، وبعيدًا عن تسجيل وصناعة الأهداف؛ فيما يلي:

    * أولًا: القيادة داخل أرضية الملعب وخارجها.

    * ثانيًا: المجهود البدني الكبير طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة.

    * ثالثًا: الضغط المستمر على دفاعات الخصم ومنعه من بناء اللعب السليم.

    * رابعًا: الانتقال من الجناح إلى العمق ما يساهم في ضرب دفاعات الخصم ببراعة.

    * خامسًا: فتح المساحات للظهير ما يؤدي إلى زيادة هجومية واضحة أمام دفاعات الخصم.

    وإذا نظرنا إلى كل هذه النقاط، سنجد أن جالينو يؤدي معظمها داخل صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بعيدًا عن المقارنة بين الثنائي، مثلما ذكرنا ونؤكد مجددًا.

  • Matthias Jaissle Ahli Galeno GOAL ONLYGOAL AR

    ويندرسون جالينو ورافينيا دياز.. عندما تتشابه أقدار الأهلي مع برشلونة!

    المثير في الأمر أن أقدار النادي الأهلي مع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو؛ تتشابه كثيرًا مع العملاق الإسباني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويُعاني جالينو من شبح الإصابة في الموسم الحالي - كما ذكرنا -؛ وهو ما أثر على الفريق الأهلاوي، في كثير من المباريات.

    وكان من المرجح أن لا تطول إصابة جالينو في الركبة؛ إلا أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 سنة، تعرض لانتكاسة حرمت الأهلي منه كثيرًا.

    وتعرض جالينو للإصابة في منتصف سبتمبر 2025؛ وذلك قبل مواجهة الأهلي مع ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    ومن ثم.. عاد ويندرسون جالينو يوم 23 سبتمبر 2025، خلال مواجهة الأهلي مع بيراميدز المصري، ضمن منافسات كأس القارات الثلاث "آسيا، إفريقيا والمحيط الهادئ".

    وانتكس جالينو بعد 30 دقيقة فقط من هذه المباراة؛ ليغيب حتى يوم 4 نوفمبر 2025، عندما عاد في لقاء الأهلي والسد القطري ضمن الجولة الرابعة من النخبة الآسيوية.

    إلا أن النجم البرازيلي وبعد مشاركته في 23 دقيقة فقط كـ"بديل" ضد السد، وصناعته تمريرة حاسمة؛ غاب عن ديربي جدة أمام الاتحاد في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب نفس الإصابة.

    كل ذلك يذكرنا بما حدث مع نادي برشلونة، فيما يتعلق بنجمه البرازيلي المتألق رافينيا دياز، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما يُمكن أن نلخصه في الآتي:

    * أولًا: رافينيا تعرض لإصابة في أوتار الركبة يوم 25 سبتمبر 2025، خلال مواجهة ريال أوفيدو في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: برشلونة أعلن غياب رافينيا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، وذلك بسبب هذه الإصابة.

    * ثالثًا: عاد رافينيا لتدريبات برشلونة مجددًا، قبل مواجهة ريال مدريد يوم 26 أكتوبر 2025 في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

    * رابعًا: تعرض رافينيا للانتكاسة خلال الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد، حيث يغيب على إثرها حتى الآن.

    وهُنا.. يظهر تشابه أقدار الأهلي وبرشلونة، بخسارة اثنين من أهم نجوم الفريقين - يتخطى تأثيرهما تسجيل وصناعة الأهداف -، وبنفس السيناريو تقريبًا من إصابة وانتكاسة.

    بل أن التشابه بين حالة الثنائي؛ هو أن الجهازين الطبيين في الأهلي وبرشلونة أصبحا المتهمين في الانتكاسة التي تعرض لها اللاعبين، بعد الاستعجال في إعادتهما دون التأكُد من الشفاء 100%.

    وصرح الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد انتكاسة جالينو في مواجهة بيراميدز، أن الجهاز الطبي للنادي أخبره بأن اللاعب جاهز للمشاركة في المباريات وبشكلٍ أساسي؛ قبل أن يتضح أن هذا الأمر غير صحيح أبدًا.

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خطة ويندرسون جالينو للتخلص من الإصابة نهائيًا

    وأخيرًا.. سنتطرق بحديثنا عن خطة النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ من أجل التخلص من شبح الإصابة نهائيًا، خلال الفترة القادمة.

    جالينو قرر حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" في اليومين الماضيين؛ الاستعانة بطبيب خاص من بلاده البرازيل، للإشراف على برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل النادي الأهلي.

    ويأمل النجم البرازيلي أن يكون جاهزًا للعودة إلى الملاعب مجددًا، بعد نهاية فترة التوقف الدولي؛ حيث تنتظر الأهلي 3 مباريات مهمة للغاية، على النحو التالي:

    * 21 نوفمبر 2025: الأهلي ضد القادسية.. الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    * 24 نوفمبر 2025: الأهلي ضد الشارقة الإماراتي.. الجولة الخامسة من مسابقة النخبة الآسيوية.

    * 28 نوفمبر 2025: الأهلي ضد القادسية.. دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وإذا لم يتمكن جالينو من العودة في هذه المباريات، ستكون أمامه فترةٍ أخرى من التعافي؛ حيث ستتوقف المسابقات في المملكة العربية السعودية، خلال بطولة كأس العرب للمنتخبات "فيفا 2025".

    وتستضيف الدوحة القطرية منافسات بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، وذلك في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر؛ بمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

