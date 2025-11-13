من قضية فراس البريكان إلى سحب لقب السوبر! .. لغز "القوة الخفية" التي تحرك الأندية المتضررة ضد الأهلي وخطط النجاة كاملة

الصدفة.. كلمة تقال عندما يقع حدث ما، بشكلٍ غير متوقع ودون قصد مسبق؛ حيث يدخل مفهومها، في نقاشاتٍ واسعة حول نظام الكون بأكمله.

ولأننا هُنا نركز على عالم كرة القدم وقضاياه؛ فلابد أن نتساءل: "هل ما يحدث مع النادي الأهلي حاليًا مجرد صدفة؟!".

الأهلي يواجه قضيتين خطيرتين، قد تتسببا في أزماتٍ كبرى لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث تزامنتا في وقتٍ واحد تقريبًا.

القضية الأولى التي يواجها العملاق الجدّاوي؛ تلك المتعلقة بالتعاقد مع المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان من نادي الفتح، في الميركاتو الصيفي لعام 2023.

أما القضية الثانية؛ فهي تلك المتعلقة بإمكانية سحب لقب كأس السوبر السعودي الذي حققه الأهلي رسميًا، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

المثير في الأمر أن هُناك "مفارقة غريبة" في القضيتين، اللتين تهددا مستقبل النادي الأهلي؛ سنستعرضها في السطور التالية..