بعد طلب القادسية بإعادة نهائي السوبر .. مركز التحكيم يستقر على قراره بشأن سحب الكأس من الأهلي!

شهدت بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026 جدلاً واسعاً بعد انسحاب نادي الهلال من المشاركة في البطولة التي أقيمت في هونج كونج. الهلال، بصفته وصيف دوري روشن، كان من المقرر أن يواجه القادسية، وصيف كأس الملك، في نصف النهائي المقرر يوم 20 أغسطس، قبل أن تتطور الأحداث بشكل مفاجئ.

بدأت الأزمة حين رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي بعد انسحاب الهلال، مستنداً إلى بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات في البطولة. وبدلاً من ذلك، قرر الاتحاد دعوة الأهلي، صاحب المركز الخامس في الدوري، كبديل للهلال لخوض نصف النهائي ضد القادسية.

واجه القادسية الأهلي في نصف النهائي، لكنه خسر اللقاء، مما أتاح للأهلي فرصة مواجهة النصر، الذي كان قد أقصى الاتحاد، بطل الدوري والكأس، في نصف النهائي الآخر.

ونجح الأهلي في الفوز باللقب، ليصبح بطل كأس السوبر السعودي لهذا الموسم، لكن هذا التتويج أصبح اليوم محل نزاع قانوني كبير.

يطالب نادي القادسية أمام مركز التحكيم الرياضي بإلغاء نتيجة النهائي، مؤكدًا أن انسحاب الهلال وتعيين الأهلي كبديل غير قانوني أثر على مجريات البطولة، ويطالب بإعادة المباراة النهائية لتكون بينه وبين النصر، ضماناً لحقوقه المشروعة.