"أعلن بدء مشروع ضخم ومفاجأة عن الميركاتو" .. المدير الرياضي للأهلي يحسم جدل خلافه مع ماتياس يايسله ورحيل إيفان توني

وانتقل البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، للحديث عن النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي زادت الأنباء عن رحيله في الميركاتو الشتوي القادم، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وبالفعل.. مصادر محلية وعالمية أعلنت رغبة أكثر من نادٍ إنجليزي، في التعاقد مع توني خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ على رأسهم مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير وإيفرتون.

بيدرو باراز نفى دخول الأهلي في مفاوضات مع أي نادٍ؛ من أجل الاستغناء عن توني، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

وقال المدير الرياضي: "توني مهاجم عظيم ومميز، سجل معنا أكثر من 40 هدفًا.. عدم لعبه ضد نادي السد القطري أو في ديربي جدة أمام الاتحاد؛ لا يعني أبدًا أننا نريد التخلص منه".

وأشار بيدرو باراز إلى أن عدم لعب المهاجم الإنجليزي في بعض المباريات، يكون بسبب رأي فني من المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ الذي يرى أنه من الأفضل الاعتماد على أسماء معينة، في هذه اللقاءات.

وتابع روي بيدرو باراز: "هذه هي المشاكل التي نريد رؤيتها؛ بحيث نمتلك جودة كبيرة، لدرجة أننا نحتار بمن سنلعب في كل مباراة".

وأكد باراز أن إيفان توني لاعب محترف، سواء داخل أرضية الملعب أو خارجها؛ لافتًا إلى أن النادي الأهلي يعتمد عليه بشكلٍ كبير للغاية، مثل باقي زملائه.