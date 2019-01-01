أهم المباريات في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات اليورو

نعرف على جميع المباريات الهامة في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، تصفيات يورو 2020 والمباريات الودية

أحمد جمال

على الرغم من أن التوقف الدولي ليس مرحباً به من قِبل العديد من عاشقي كرة القدم ومشجعي الأندية لتوقف الدوريات الكبرى، إلا أن متعة كرة القدم لا تتوقف حيث نرى نجوم كرة القدم ضمن منتخباتهم الوطنية في مباريات غاية في التشويق، ويرجع سبب الامتعاض من التوقف إلى التزام أغلب اللاعبين بمباريات مهمة مع ناديها وبالأخص في بطولتي الدوري والكأس، لذلك فأن المشاركة في مباريات آخرى بدون الحصول على قسط مناسب من الراحة قد تعرض أبرزهم على الإطلاق لخطر الإجهاد والتعرض لإصابات مؤثرة قد تنهي موسمهم تماماً، لذلك لطالما كان الاتصال بين مدربي الأندية والمنتخبات محورياً وهاماً للغاية من أجل الوقوف على حالة كل اللاعبين وبالأخص الذين يتم استدعائهم دولياً دون أن يكونوا في أتم الجاهزية وبالرغم من غيابهم مع أنديتهم للإصابة قبل عدة أسابيع من التوقف.

متى تبدأ وتنتهي التوقفات الدولية للموسم الجديد 2019-2020؟

وتبدأ فترة التوقف الدولي القادمة يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 صفر 1441 هجرياً، وتنتهي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر القادم، وتنشط الكثير من البطولات الدولية في فترة التوقف الحالية، ومن أهم البطولات التي يتم إستكمالها في هذه الفترة هي تصفيات يورو 2020 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ناهيك عن بعض المباريات الودية الاستعدادية القوية التي تخوضها أغلب المنتخبات.

وتُعد فرصة رائعة للكثير من النجوم لتمثيلهم منتخبهم الوطني في هذه الفترة، ففي القارة الصفراء سنكون على موعد لمتابعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، التصفيات قد بدأت بالفعل منذ يونيو الماضي ويتم استكمالها في فترة التوقف الدولي حيث سنتابع الجولة الثالثة من التصفيات.

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كما سنتابع أيضاً في القارة العجوز تصفيات يورو 2020 والتي بدأت في مارس الماضي، ويتم استغلال فترة التوقف لاستكمال التصفيات حيث ستخوض المنتخبات الأوروبية الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات في هذه المدة.

ويقدم جول النسخة العربية تقريراً مفصلاً عن كل المباريات الهامة في فترة التوقف الدولي، مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، تصفيات اليورو وأهم المباريات الودية.

أهم المباريات في فترة التوقف الدولي

جميع المباريات الهامة:

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المباراة الموعد الملعب البطولة ألمانيا - الأرجنتين سينجال إيدونا بارك الأربعاء 9 أكتوبر 2019،

10 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية مباراة ودية أستراليا - نيبال كانبرا الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

10:30 مصر، 11:30 السعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليابان - منجوليا سايتاما الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

12:35 مصر، 13:35 السعودية كوريا الجنوبية - سيرلانكا استاد هاوسونج الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

13:00 مصر، 14:00 السعودية البرازيل - السنغال ملعب سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية مباراة ودية الصين - جوام ملعب تيانهي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

14:00 مصر، 15:00 السعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 أوزبكستان - اليمن ملعب باختاكور المركزي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

14:00 مصر، 15:00 السعودية بنجلاديش - قطر ملعب بانجاباندو الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية فيتنام - ماليزيا ملعب ماي دينه الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية إيران - كمبوديا ملعب آزادي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:30 مصر، 16:30 السعودية سوريا - المالديف ملعب آل راشد الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

16:00 مصر، 17:00 السعودية عمان - أفغانستان مجمع السلطان قابوس الرياضي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية العراق - هونج كونج ملعب البصرة الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية الإمارات - إندونيسيا ملعب آل مكتوم الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية الأردن - الكويت استاد عمان الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية لبنان - تتركمانستان ملعب كميل شمعون الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية - سنغافورة مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

19:00 مصر، 20:00 السعودية هولندا - إيرلندا الشمالية دي كويب الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تصفيات يورو 2020 بلجيكا - سان مارينو بودوان الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية الجزائر - الكونغو الديمقراطية ملعب مصطفى تشاكر الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مباراة ودية المغرب - ليبيا الملعب الشرفي بوجدة الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية التشيك - إنجلترا إيدن أرينا الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تصفيات يورو 2020 آيسلندا - فرنسا لاوجاردالسفولور الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية البرتغال - لوكسبمورج جوزيه ألفالادي الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تونس - الكاميرون الملعب الأولمبي برادس السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية مباراة ودية إيطاليا - اليونان ملعب الأولمبيكو، روما السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تصفيات يورو 2020 النرويج - إسبانيا أوليفول السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية كازاخستان - بلجيكا أستانا أرينا الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية البرازيل - نيجيريا ملعب سنغافورة الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية مباراة ودية جنوب أفريقيا - مالي ملعب نيلسون مانديلا باي الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية الإكوادور - الأرجنتين ملعب مانويل مارتينيز فاليرو الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بيلاروسيا - هولندا ملعب دينامو الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية تصفيات يورو 2020 ساحل العاج - الكونغو الديمقراطية استاد دي لا ليكورن الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ودية إستونيا - ألمانيا لو كوك أرينا الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تصفيات يورو 2020 بلغاريا - إنجلترا فاسيل ليفسكي الوطني الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية أوكرانيا - البرتغال مجمع أولمبيسكي الوطني الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية فرنسا - تركيا ملعب فرنسا الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية مصر - بوستوانا استاد القاهرة الدولي الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441، ودية كوريا الشمالية - كوريا الجنوبية ملعب كيم إيل سونج الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

10:30 مصر، 11:30 السعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 كمبوديا - العراق بنوم بن الأوليمبي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية تايبيه الصينية - أستراليا ملعب كاوهسيونج الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

13:40 مصر، 13:40 السعودية تايلاند - الإمارات ملعب تاماسات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية الفلبين - الصين ملعب باناد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية طاجيكستان - اليابان ملعب بامير الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:15 مصر، 15:15 السعودية فلسطين - السعودية ملعب فيصل الحسيني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية سوريا - جوام ملعب مكتوم بن راشد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيرلانكا - لبنان ملعب ريس كورسي الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية الأردن - نيبال ملعب عمان الدولي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية قطر - عمان ملعب جاسم بن حمد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية البحرين - إيران استاد البحرين الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية السويد - إسبانيا فريندز أرينا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية تصفيات يورو 2020 ليختنشتاين - إيطاليا راين بارك الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية الجزائر - كولومبيا ملعب بيار موروا، فرنسا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ودية

أهم مباريات تصفيات يورو 2020:

لماذا استبعد مارفيك "إسماعيل الحمادي" من قائمة الإمارات لمواجهة أندونيسيا وتايلاند؟

المباراة الملعب الموعد هولندا - إيرلندا الشمالية دي كويب الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية بلجيكا - سان مارينو بودوان الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية التشيك - إنجلترا إيدن أرينا الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية آيسلندا - فرنسا لاوجاردالسفولور الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية البرتغال - لوكسبمورج جوزيه ألفالادي الجمعة 11 أكتوبر 2019،

12 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية إيطاليا - اليونان ملعب الأولمبيكو، روما السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية النرويج - إسبانيا أوليفول السبت 12 أكتوبر 2019،

13 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية كازاخستان - بلجيكا أستانا أرينا الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية بيلاروسيا - هولندا ملعب دينامو الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية إستونيا - ألمانيا لو كوك أرينا الأحد 13 أكتوبر 2019،

14 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية بلغاريا - إنجلترا فاسيل ليفسكي الوطني الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية أوكرانيا - البرتغال مجمع أولمبيسكي الوطني الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية فرنسا - تركيا ملعب فرنسا الاثنين 14 أكتوبر 2019،

15 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية السويد - إسبانيا فريندز أرينا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية ليختنشتاين - إيطاليا راين بارك الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441

20:45 مصر، 21:45 السعودية

أهم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022:

حسام البدري يُعلن قائمة مصر بتواجد أحمد فتحي وعبد الله جمعة

المباراة الملعب الموعد أستراليا - نيبال كانبرا الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

10:30 مصر، 11:30 السعودية اليابان - منجوليا سايتاما الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

12:35 مصر، 13:35 السعودية كوريا الجنوبية - سيرلانكا استاد هاوسونج الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

13:00 مصر، 14:00 السعودية الصين - جوام ملعب تيانهي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

14:00 مصر، 15:00 السعودية أوزبكستان - اليمن ملعب باختاكور المركزي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

14:00 مصر، 15:00 السعودية بنجلاديش - قطر ملعب بانجاباندو الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية فيتنام - ماليزيا ملعب ماي دينه الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:00 مصر، 16:00 السعودية إيران - كمبوديا ملعب آزادي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

15:30 مصر، 16:30 السعودية سوريا - المالديف ملعب آل راشد الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

16:00 مصر، 17:00 السعودية عمان - أفغانستان مجمع السلطان قابوس الرياضي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

17:00 مصر، 18:00 السعودية العراق - هونج كونج ملعب البصرة الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية الإمارات - إندونيسيا ملعب آل مكتوم الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية الأردن - الكويت استاد عمان الدولي الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية لبنان - تتركمانستان ملعب كميل شمعون الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

18:00 مصر، 19:00 السعودية السعودية - سنغافورة مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441

19:00 مصر، 20:00 السعودية كوريا الشمالية - كوريا الجنوبية ملعب كيم إيل سونج الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

10:30 مصر، 11:30 السعودية كمبوديا - العراق بنوم بن الأوليمبي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية تايبيه الصينية - أستراليا ملعب كاوهسيونج الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

13:40 مصر، 13:40 السعودية تايلاند - الإمارات ملعب تاماسات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية الفلبين - الصين ملعب باناد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية طاجيكستان - اليابان ملعب بامير الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:15 مصر، 15:15 السعودية فلسطين - السعودية ملعب فيصل الحسيني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية سوريا - جوام ملعب مكتوم بن راشد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سيرلانكا - لبنان ملعب ريس كورسي الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية الأردن - نيبال ملعب عمان الدولي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية قطر - عمان ملعب جاسم بن حمد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية البحرين - إيران استاد البحرين الوطني الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية

أهم المباريات الودية:

موعد مباراة السعودية ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع