متى تبدأ وتنتهي التوقفات الدولية للموسم الجديد 2019-2020؟

موسم كبير من كرة القدم العالمية على وشك أن يبدأ، حيث سيتم تحديد الفرق المشاركة في نهائيات يورو 2020 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم ستبدأ في عدة مناطق

ندى الشافعي

قرر الاتحاد الاوروبى أن تقام بطولة كأس الامم الاوروبية 2020 الصيف القادم، وستكون نسخة فريدة ستُقام في جميع أنحاء القارة.

ستهيمن التصفيات المؤهلة للمسابقة على الجدول الدولي حتى نهاية عام 2019، ثم في بداية العام الجديد ستكون هناك سلسلة جديدة من المباريات الفاصلة في دوري الأمم الأوروبية، بينما تسعى الأطراف المؤهلة بالفعل للبطولة الأوروبية إلى أن تصقل فرقها بالمباريات الودية.

في أجزاء أخرى من العالم ، لن يكون هناك إثارة أقل على التقويم الدولي، حيث من المقرر أن تبدأ تصفيات كأس العالم، حيث تتنافس الفرق بالفعل للوصول إلى قطر 2022.

لكن متى تبدأ الاستراحة الدولية الأولى خلال موسم 2019-2020؟ وما هي مواعيد جميع التوقفات خلال الموسم؟

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مواعيد التوقفات الدولية خلال موسم 2019-20

قررت الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد التوقفات الدولية خلال الموسم الجديد 2019-2020، والتي يجب على الأندية خلالها إطلاق سراح لاعبيها بناءً على طلب من المنتخبات الوطنية، باستثناء المصابين.

على مدار الموسم الأوروبي العادي (من أغسطس إلى مايو)، هناك أربع فترات من هذا القبيل ستحدث في الفترة القادمة.

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ستكون الأولى من الاثنين 2 سبتمبر إلى الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، وفي أوروبا سيكون التوقف من أجل مباريات تصفيات يورو 2020.

تبدأ الفترة الثانية بعد ما يزيد قليلاً عن أربعة أسابيع، وتستمر من الاثنين 7 أكتوبر حتى الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، أما التوقف الأخير في عام 2019 سيكون من الأحد 11 نوفمبر وتمتد حتى الثلاثاء 19 نوفمبر.

مواعيد التوقف الدولي 2019-2020:

التوقفات الدولية طوال موسم 2019-2020

البداية النهاية 2 سبتمبر 2019،

3 محرم 1441 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441 7 أكتوبر 2019،

8 صفر 1441 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441 11 نوفمبر 2019،

14 ربيع الأول 1441 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441 23 مارس 2020،

28 رجب 1441 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441 1 يونيو 2020،

9 شوال 1441 12 يوليو 2020،

29 ذو القعدة 1441

لن يكون هناك سوى توقف واحد للبطولات المحلية خلال ذروة الموسم بعد أربعة أشهر دون انقطاع دولي، هناك استراحة واحدة من المقرر لها أن تكون من الاثنين 23 مارس حتى الثلاثاء 31 مارس.

من المقرر أن يكون هذا التوقف هو الأكثر حسمًا في أوروبا، حيث ستجري المباريات الفاصلة في دوري أمم أوروبا خلال تلك الفترة لتحديد البلدان المتبقية التي ستتأهل لنهائيات يورو 2020، وسيكون هذا في الأسبوع الأخير من الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وينتهي قبل أسبوع واحد فقط من بدء دور الثمانية في نفس المسابقة.

أخيرًا، هناك نافذة دولية مقررة طوال الصيف لاستيعاب الفرق التي تلعب في يورو 2020، سيبدأ في 1 يونيو وينتهي بعد نهائي ذات الأذنين في 12 يوليو للفرق المشاركة في البطولة، في حين أنه سينتهي في 11 يونيو بالنسبة للبلدان التي لا تشارك.