لوف يعلن مشاركة شتيجن كأساسي ضد الأرجنتين

مدرب ألمانيا يحاول الوصول لحل يرضي الجميع

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، عن اعتماده على تير شتيجن حارس نادي برشلونة بشكل أساسي في الفترة الدولية القادمة.

حرب التصريحات اشتعلت بين شتيجن ومانويل نوير حارس المانشافات في الفترة الأخيرة، لطلب نجم برشلونة الظهور واللعب بانتظام.

الأمر وصل لحملة دعم قوية قام بها نادي بايرن ميونخ الألماني لنوير، وقيام أولي أونيس رئيس النادي البافاري بمهاجمة شتيجن.

لوف فض الاشتباك قائلاً:"نحن نشعر بالحظ بامتلاكنا ثنائي على أعلى مستوى بحراسة المرمى مثل شتيجن ونوير:".

وأضاف:"لا يجب أن ننسى أيضاً وجود كيفن تراب وبيرند لينو، لظهورهما بشكل مميز في الفترة الأخيرة".

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وتابع:"لا أشعر بالقلق بشأن حراسة المرمى، شتيجن سيلعب كأساسي ضد الأرجتين في دورتموند، بينما سيكون نوير أساسياً ضد إستونيا".

يذكر أن ألمانيا تلعب ضد الأرجنتين ودياً الأربعاء القادم، بينما تلتقي إستونيا في 13 أكتوبر الجاري بتصفيات يورو 2020.