حسام البدري يُعلن قائمة مصر بتواجد أحمد فتحي وعبد الله جمعة

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفريق لمواجهة بوتسوانا وديًا، وقد ضمت أحمد فتحي وعبد الله جمعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحليين استعدادًا لمواجهة بوتسوانا وديًا، بعدما كان قد أعلن قبل عدة أيام استدعاء 5 محترفين استبعد منهم فيما بعد محمد صلاح بالتنسيق معه.

البدري كان قد ضم أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه، وقد استبعد صلاح لاعب ليفربول لمنحه فترة من الراحة قبل استئناف البطولات الأوروبية، واستبعد المدرب الجديد عدة أسماء أبرزها علي غزال وأحمد المحمدي وعمرو وردة.

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وأكمل مدرب الأهلي سابقًا قائمة الفراعنة اليوم باختيار 19 لاعبًا ينشطون داخل الدوري المصري، وقد خلت القائمة من لاعبي المنتخب الأولمبي لمنح المدرب شوقي غريب فرصة مواصلة استعداداته لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 عامًا التي ستُقام في مصر خلال نوفمبر القادم.

وضمن القائمة 7 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي وأحمد فتحي وحسين الشحات وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، و5 لاعبين من الزمالك هم محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد.

وضمت القائمة كذلك محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، ومدافع الإسماعيلي "باهر المحمدي" ومهاجم سموحة "حسام حسن"، بجانب رباعي بيراميدز عبد الله السعيد وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم 14 أكتوبر القادم، وستكون الأولى لحسام البدري بعد توليه مهمة تدريب المنتخب خلفًا لخافيير أجيري.