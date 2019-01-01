موعد مباراة السعودية ضد اليمن، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية القادمة ضد اليمن في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد البحرين الوطني أبوابه لاستضافة مباراة السعودية واليمن يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ميلاديًا، 11 محرم 1441 هجريًا، وذلك ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا للدخول في منافسات التأهل للمونديال القادم، والتي كانت أولى إستعداداتهم هي المباراة الودية التي خاضها الخُضر ضد منتخب مالي يوم الخميس الماضي والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني وصيف المجموعة برصيد نقطة، ومنتخب فلسطين المتصدر للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب سنغافورة الذي يملك نقطة من تعادله مع منتخب اليمن في الجولة السابقة، بينما يتذيل المجموعة منتخب أوزباكستان دون رصيد بعد هزيمتة من المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة.

لم يخوض منتخب السعودية أي مباراة في الجولة السابقة حيث يتم منح أحد المنتخبات راحة في كل جولة نظراً لأن المجموعة بها خمسة منتخبات تتنافس فيما بينهم، لذا فهذه الجولة تُعد نقطة إنطلاق المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ولذا فمن المؤكد أن يدخل الخُضر بكل قوته للوصول للصدارة المُبكرة للمجموعة.

على الجانب الآخر فقد تعادل منتخب اليمن في جولته الأولى أمام منتخب سنغافورة كما ذكرنا أعلاه بنتيجة (2-2)، ولذا فلا بديل من تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة الصراع على التأهل للمونديال القادم.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة السعودية القادمة ضد المنتخب اليمني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة اليمن - السعودية استاد البحرين الوطني الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ،

11 محرم 1441اً،

19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر لم يحدد KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية سيغيب عن صفوف الأخضر السعودي كلً من عبد الرحمن العبيد، عبد الفتاح آدم، محمد البريك وعبد الله عطيف بسبب الإصابة، كما لم ينضم أيضاً نواف العابد بسبب عدم مشاركته بإنتظام مع ناديه الهلال.

استعدادًا لخوض الجولة الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



— إيرڤي رينارد يختار 26 لاعبًا لمعسكر الأخضر في الدمام.🇸🇦



— إليكم قائمتنا الرسمية⬇️ #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/kcAQCNftLQ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 31, 2019

يدخل المدرب صاحب الـ50 عامًا من أجل تقديم أول عروضه في المباريات الرسمية له مع المنتخب السعودي، ومن المتوقع أن يبدأ بكل قوته نظراً لأهمية المباراة، مع مراعاة الحفاظ على الشق الدفاعي كون المباراة خارج الديار، وعلى الرغم من صعوبة تخمين أسلوب المدرب هيرفي رينار الذي سيعتمد عليه في مباراته الدولية الرسمية الأولى، إلا أننا من الممكن أن نستشف بعضاً من أسلوب لعبة بالنظر إلى مباراة مالي وأيضاً بالنظر إلى أسلوب لعبه مع المنتخب المغربي سابقاً، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

حمدان الشمراني - علي آل بليهي - عمر هوساوي - ياسر الشهراني

عبدالرحمن الدوسري - محمد كنو

سالم الدوسري - سلمان الفرج - هتان باهبري

عبد الفتاح عسيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لليمن

لا توجد غيابات في صفوف منتخب اليمن وسيدخل المدرب سامي حسن الناش بكل قوتة في المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده لإستكمال المنافسة على التأهل.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بتشكيلة أشبه بمباراتهم ضد منتخب سنغافورة والتي بالفعل قدموا فيها أداءً رائعاً، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

التشكيل | 4-1-3-2