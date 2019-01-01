لماذا استبعد مارفيك "إسماعيل الحمادي" من قائمة الإمارات لمواجهة أندونيسيا وتايلاند؟

أعلن بيرت فان مارفيك المدير الفني للإمارات قائمة المنتخب للجولتين القادمتين من تصفيات آسيا لكأس العالم 2020 وقد خلت من نجم شباب الأهلي، وهنا السبب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار استبعاد إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي من قائمة الإمارات للجولتين القادمتين من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الجدل في الإعلام الإماراتي.

وأعلن الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة تضم 26 لاعبًا لمواجهة أندونيسيا وتايلاند ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وشهدت غياب الحمادي الذي لعب بديلًا خلال مباراة الجولة الأولى أمام ماليزيا.

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صحيفة الاتحاد الإماراتية أوضحت أن المدرب الهولندي صرف النظر عن ضم صاحب الـ31 عامًا بسبب قلة مشاركاته مع فريقه شباب الأهلي في مباريات دوري الخليج العربي، وذلك وفقًا لرؤية المدرب رودولفو أروابارينا الفنية.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني للأبيض وضع عدة معايير لاختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب أبرزها حصول اللاعب على فرصة اللعب مع ناديه، حتى لو بديل، وهو ما لم ينطبق على الحمادي خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن الإمارات ستواجه أندونيسيا في دبي يوم 10 أكتوبر القادم قبل أن تلتقي تايلاند في الـ15 من نفس الشهر.