أخبار دوري روشن اليوم | حقيقة اتفاق الشباب مع روي فيتوريا .. وكونترا يفتح أبواب "عقوبات الفيفا" على ضمك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024..
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
الكشف عن الموقف القانوني للشباب وضمك بعد رحيل بيريرا وكونترا
كشف المستشار فهد القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، عن وضع نادي ضمك، بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الروماني كوزمين كونترا، والذي هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، بسبب رواتبه المتأخرة.
وقال القحيز إنه إذا تأخر ضمك في دفع راتب شهرين لكونترا، فإنه من حقه توجيه خطاب للإدارة للسداد خلال 15 يومًا، وإذا لم يتسلم مستحقاته في المدة المحددة، فيحق له فسخ العقد، علمًا بأن مدة عقد كوزمين مع ضمك، 10 شهور بقيمة 8 ملايين ريال، فيما أضاف القحيز بأنه إذا تأخرت رواتب كونترا 4 شهور، كما هو مذكور، فمن حقه فسخ التعاقد.
وتابع "فيفا سيمهل ضمك 60 يومًا للسداد، وفي حالة عدم السداد، يتم تدريج العقوبات، بدءًا بفرض غرامات على النادي، وسيحصل ملزمًا بالمستحقات مع مبلغ الغرامة، ثم تشديد العقوبة بالمنع من تسجيل اللاعبين، ثم خصم النقاط، وصولًا إلى الهبوط للدرجة الأولى، علمًا بأن وزارة الرياضة ستعقد اجتماعًا مع إدارة ضمك، بعد الخلاف مع كونترا.
المباراة التالية
وتحدث القحيز عن رحيل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المفاجئ عن الشباب، قائلًا "كان يفترض على المدرب الالتزام بالعقد، ويعطي النادي إشعارًا - قبل فترة من الرحيل - بقراره، ويحق للشباب طلب استرجاع الرواتب التي دفعها لبيريرا إذا ثبت فسخ عقده بشكل غير مشروع، وطلب تعويض أيضًا، حال تسبب رحيله في تدني النتائج أو خسارة البطولات، أو التأثير سلبًا على الفريق".
"كرهت كرة القدم بسببه" .. رئيس الخلود يتذكر بالدموع قصة الوفاة المفاجئة لمسؤوله السابق أمام اللاعبين
استعاد محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود، مغالبًا دموعه، ذكريات الوفاة المفاجئة للرئيس الأسبق للنادي، خالد غانم المزروع، حيث كان في اجتماع مع اللاعبين.
"سنتحدث بعد هذا التاريخ" .. وكيل فيتوريا يكشف حقيقة الاتفاق مع الشباب لخلافة بيريرا
كشف نواف المهدي، وكيل أعمال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق باناثينايكوس اليوناني، عن حقيقة توصله لاتفاق مع نادي الشباب، من أجل قيادة فريق الكرة، خلفًا لمواطنه فيتور بيريرا، الذي رحل رسميًا عن شيخ الأندية.
بعد الجدل بشأن عدم تسديد الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي .. الشباب يحسم الأمور
رد نادي الشباب على الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، بشأن عدم تسديد نادي الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الليوث.
شكك في دعم الوليد بن طلال للهلال! .. إعلامي يستغل أزمة صفقة متعب الحربي ويؤكد: "الأيام ستكشف الحقيقة"
لا يزال جدل أموال صفقة انتقال الظهير الأيسر الشاب متعب الحربي، من الشباب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!
أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.
"ارتبط بالأهلي سابقًا" .. روي فيتوريا على أبواب العودة للسعودية من بوابة هذا الفريق!
اقترب روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثينايكوس، من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، مجددًا.
مفاجأة | "من بينها أندية الشركات" .. 6 أجانب يفسخون عقودهم مع الفرق السعودية دفعة واحدة!
فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل عددٍ كبير من اللاعبين والمدربين "الأجانب"، عن الأندية السعودية.