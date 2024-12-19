أخبار دوري روشن اليوم | حقيقة اتفاق الشباب مع روي فيتوريا .. وكونترا يفتح أبواب "عقوبات الفيفا" على ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024..

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الكشف عن الموقف القانوني للشباب وضمك بعد رحيل بيريرا وكونترا

كشف المستشار فهد القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، عن وضع نادي ضمك، بعد الرحيل المفاجئ للمدرب الروماني كوزمين كونترا، والذي هدد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، بسبب رواتبه المتأخرة.

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وقال القحيز إنه إذا تأخر ضمك في دفع راتب شهرين لكونترا، فإنه من حقه توجيه خطاب للإدارة للسداد خلال 15 يومًا، وإذا لم يتسلم مستحقاته في المدة المحددة، فيحق له فسخ العقد، علمًا بأن مدة عقد كوزمين مع ضمك، 10 شهور بقيمة 8 ملايين ريال، فيما أضاف القحيز بأنه إذا تأخرت رواتب كونترا 4 شهور، كما هو مذكور، فمن حقه فسخ التعاقد.

وتابع "فيفا سيمهل ضمك 60 يومًا للسداد، وفي حالة عدم السداد، يتم تدريج العقوبات، بدءًا بفرض غرامات على النادي، وسيحصل ملزمًا بالمستحقات مع مبلغ الغرامة، ثم تشديد العقوبة بالمنع من تسجيل اللاعبين، ثم خصم النقاط، وصولًا إلى الهبوط للدرجة الأولى، علمًا بأن وزارة الرياضة ستعقد اجتماعًا مع إدارة ضمك، بعد الخلاف مع كونترا.

وتحدث القحيز عن رحيل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، المفاجئ عن الشباب، قائلًا "كان يفترض على المدرب الالتزام بالعقد، ويعطي النادي إشعارًا - قبل فترة من الرحيل - بقراره، ويحق للشباب طلب استرجاع الرواتب التي دفعها لبيريرا إذا ثبت فسخ عقده بشكل غير مشروع، وطلب تعويض أيضًا، حال تسبب رحيله في تدني النتائج أو خسارة البطولات، أو التأثير سلبًا على الفريق".

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