"سنتحدث بعد هذا التاريخ" .. وكيل فيتوريا يكشف حقيقة الاتفاق مع الشباب لخلافة بيريرا

هل يقود روي فيتوريا دفة الشباب بعد رحيل فيتور بيريرا؟

كشف نواف المهدي، وكيل أعمال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق باناثينايكوس اليوناني، عن حقيقة توصله لاتفاق مع نادي الشباب، من أجل قيادة فريق الكرة، خلفًا لمواطنه فيتور بيريرا، الذي رحل رسميًا عن شيخ الأندية.

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وارتبط اسم روي فيتوريا، بالعودة إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي، قبل أن يؤكد الإعلامي فيصل الجفن، خلال الساعات الماضية، بأن فيتوريا لن يخلف الألماني ماتياس يايسله في الراقي، ولكنه سيتولى تدريب الشباب، خلفًا لبيريرا الذي يستعد لقيادة وولفرهامبتون الإنجليزي.

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وذكر المهدي، لصحيفة "الرياضية"، بأنه لا يوجد أي اتفاق نهائي بين فيتوريا والشباب - حتى الآن -، مضيفًا أن المدرب البرتغالي يضع كل تركيزه على مباراة الفريق، مساء اليوم، أمام دينامو مينسك البيلاروسي، في دوري المؤتمر الأوروبي، وإن كانت هناك محادثات، فستتم بعد تاريخ 20 ديسمبر.

وأضاف "فيتوريا يحترم عقده مع باناثينايكوس، ويرفض الحديث عن أي مفاوضات، ويركز على لقاء مينسك، وبعدها يمكن فتح المحادثات مع إدارة النادي اليوناني، لبحث الأمر حول إمكانية فك التعاقد بالتراضي، وفي حال التوصل لاتفاق مع إدارتي الناديين، سيجلس فيتوريا على طاولة المفاوضات ويعطي قراره للإدارة الشبابية".

وكان نادي باناثينايكوس قد أعلن عن تعاقده مع روي فيتوريا، بعقد حتى يونيو 2026، وقاد الفريق في 9 مباريات حتى الآن، بين الدوري اليوناني ودوري المؤتمر الأوروبي، حقق خلالها 7 انتصارات مقابل تعادل وخسارة.

ويمتلك فيتوريا تجربة تدريبية سابقة في ملاعب المملكة، حيث قاد النصر للتتويج بلقب الدوري الاستثنائي بموسم 2019، فضلًا عن الفوز بكأس السوبر السعودي، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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ورحل بيريرا عن تدريب الشباب، بعدما قاد لاحتلال المركز السادس في جدول دوري روشن، برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، كما يستعد الشباب لملاقاة الفيحاء، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.