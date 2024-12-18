شكك في دعم الوليد بن طلال للهلال! .. إعلامي يستغل أزمة صفقة متعب الحربي ويؤكد: "الأيام ستكشف الحقيقة"

صفقة تثير الجدل منذ اليوم الأول للإعلان عنها..

لا يزال جدل أموال صفقة انتقال الظهير الأيسر الشاب متعب الحربي، من الشباب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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الهلال تعاقد مع الحربي، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، بعد صراع شرس مع نادي النصر؛ وفي صفقة قدرت قيمتها بـ123 مليون ريال سعودي، إلى جانب إعارة متوسط الميدان مصعب الجوير إلى الشباب، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

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وخلال الساعات الماضية.. كشفت تقارير صحفية عن عدم سداد الزعيم، أي ريال من قيمة صفقة اللاعب - حتى الآن -؛ وهو الأمر الذي نفاه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18"، مؤكدًا أن الهلال اتفق مع الشباب على "تقسيط الأموال" في تواريخ محددة، دفع بعضها بينما لم يحن وقت الأقساط الأخرى.

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وعلى الرغم من حديث الحميدي؛ إلا أن الإعلامي الرياضي الآخر صالح الطريقي، أثار الجدل اليوم الأربعاء، بصورة من بيان نادي الهلال عند التعاقد مع متعب الحربي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

صورة البيان التي نشرها الطريقي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يظهر فيها إعلان الهلال أن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي، هو من تحمل قيمة صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب، بالكامل.

وعلق الإعلامي الرياضي على هذه الصورة؛ قائلًا بسخرية: "صباحكم فرح.. الأيام كفيلة بكشف الحقائق"؛ في تلميحٍ صريح إلى عدم صحة بيان الزعيم الهلالي، بتكفل ابن طلال بقيمة الصفقة، وذلك بعد أنباء عدم سداد أموال التعاقد مع الحربي - حتى الآن -.

ودائمًا ما يؤكد الهلال والإعلاميون المقربون منه، بأن النادي لا يحصل على "دعم خاص" من الدولة أو المسؤولين عن الرياضة السعودية، وأن قوته المالية التي تجعله يتفوق على باقي أندية المملكة؛ تأتي في الأساس من دعم أعضاء شرفه، وعلى رأسهم الوليد بن طلال.