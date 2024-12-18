بعد الجدل بشأن عدم تسديد الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي .. الشباب يحسم الأمور

هل لم يدفع الهلال قيمة صفقة انتقال متعب الحربي لصفوفه؟

رد نادي الشباب على الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية، بشأن عدم تسديد نادي الهلال لقيمة صفقة متعب الحربي الظهير الأيسر لفريق الليوث.

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وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن عدم تسديد نادي الهلال لأي أموال تخص صفقة انتقال متعب الحربي من الشباب إلى صفوف الزعيم.

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وكشف مصدر داخل نادي الشباب لـ"الميدان الرياضي" عن أن الليوث تسلموا جزءًا كبيرًا من قيمة صفقة انتقال متعب الحربي إلى صفوف نادي الهلال.

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وأكد المصدر على أن الأخبار المنتشرة خلال الساعات الماضية غير صحيحة، وهدفها هو زعزعة استقرار النادي فقط.

وانتقل متعب الحربي من نادي الشباب إلى الهلال في سبتمبر الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، لتدعيم صفوف الزعيم، بعد أن كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى النصر.