"كرهت كرة القدم بسببه" .. رئيس الخلود يتذكر بالدموع قصة الوفاة المفاجئة لمسؤوله السابق أمام اللاعبين

رئيس الخلود يتذكر موقفًا صعبًا للغاية خلال فترته في الدرجة الثالثة..

استعاد محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود، مغالبًا دموعه، ذكريات الوفاة المفاجئة للرئيس الأسبق للنادي، خالد غانم المزروع، حيث كان في اجتماع مع اللاعبين.

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وقال الخليفة، عبر برنامج "كورة"، "قبل مباراة عرعر (في مارس 2017)، نزل رئيس النادي للتحدث مع اللاعبين، وفجأة طاح على صدري، وظننتها إغماءة، ولكن تبين أنها سكتة قلبية، كرهت كرة القدم بسبب هذا الموقف الصعب، وقلت لن نلعب مباريات".

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وأضاف "عادل البطي، أمين عام الاتحاد وقتها، أجّل مباراة، وبعد أسبوع، قلت يجب أن نحقق أمنية الرجل، وحققنا الصعود الحمد لله، وتم تكليف أخي صالح (الخليفة)، كرئيس، وقمت بضخ أموال للنادي، وفزنا ببطولة الدرجة الثالثة، وقضينا عامين في الدرجة الثانية، ثم صعدنا درجة أولى، وقضينا عامين، ثم تأهلنا إلى دوري روشن".

ونوه الخليفة بأن تأهل الخلود إلى دوري روشن، كان بمثابة الإعجاز، في ظل ظروف النادي، موضحًا "النادي لا يملك المنشأة التي تليق بنادٍ يشارك في دوري روشن، منشأة مقامة منذ عام 1410ه، أي قبل 36 عامًا، والآن منشأة متهالكة شيّدت بجهود رجال ومحبي النادي، بدأت ببناء سور، ثم زراعة ملعب وهكذا، وكانت المباني مستأجرة وملاعب ترابية، ودائمًا أقول إن الخلود ولد من رحم المعاناة، وأخذت عهدًا على نفسي بأن أحقق أمنية الرجل".

ونوه الخليفة بأنه تمكن من سداد كافة ديونه لدى الأشخاص الذين ساهموا في دعم النادي، خاصة بعد الموسم الماضي، الذي شهد صعود الفريق إلى دوري روشن، لأول مرة في تاريخه، مضيفًا "آخر الدوري كنا ندافع مكافآت بمليونين، واحتجنا لسيولة، وليس لدينا نشاط عقاري أو بيع أراضٍ، ولكن الرجال لم يقصروا معي، بين فهد المطوع وشخصية كبرى بالدولة وقف معي كصديق، وأيضًا إخواني ووالدتي لم يقصروا، وسددت الديون للجميع".

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وأشاد الخليفة بدور حامد البلوي، الذي تولى مهمة الإشراف العام على كرة القدم بالنادي، في الصيف الماضي، قائلًا إن البلوي يدعم النادي من جيبه الخاص، وأضاف "حامد صديق قبل أن يكون بيننا عمل، وأراحني من كل النواحي، بالتعاقدات أو التفاهم مع الوكلاء والمحامين، بعد صعودنا لدوري روشن، دخلنا (عش الدبابير)، لأن الدوري صعب، ودخلت في منافسة قوية مع تعاملات مع وكلاء ولاعبين وتعاقدات، وهذه الأمور تحتاج لشخص ذكي ويملك خبرة في تلك المواقف".