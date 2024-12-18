مفاجأة | "من بينها أندية الشركات" .. 6 أجانب يفسخون عقودهم مع الفرق السعودية دفعة واحدة!

عودة أزمات "فسخ العقود" إلى الكرة السعودية مجددًا..

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل عددٍ كبير من اللاعبين والمدربين "الأجانب"، عن الأندية السعودية.

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المسابقات الكروية في المملكة العربية السعودية تشهد ثورة كبرى، منذ بداية العام الماضي، وتحديدًا بعد التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، والذي أعقبه قدوم العديد من النجوم العالميين؛ أمثال: "نيمار جونيور (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد) ورياض محرز (الأهلي)".

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وفي هذا السياق.. كشف الشيخي الذي يتعاون مع برنامج "برا 18"، عن أن 6 أسماء أجنبية بين لاعبين ومدربين، قاموا بفسخ عقودهم مع الأندية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، من طرفٍ واحد فقط.

وقال القانوني الرياضي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تكرار حالات فسخ اللاعبين والمدربين الأجانب لعقودهم مع أنديتنا (ليس إيجابيًا).. وصلنا الآن إلى ما لا يُقل عن 6 حالات فسخ من طرفٍ واحد".

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وأوضح أحمد الشيخي أن الأندية السعودية لم تُعلن عن حالات الفسخ - حتى الآن -، مؤكدًا أن بعض هذه الأندية "تابعة للشركات" - دون ذكر أسماء -؛ أي تلك التي تم خصخصتها بشكل رسمي.

وأضاف: "صحيح أننا حققنا قفزات مشهودة، وأن إجراءاتنا تطورت ولا تُقارن بما كان عليه الحال قبل فترة وجيزة؛ ولكننا نبتغي الكمال ليس إلا"، معربًا عن ثقته في الخروج من هذه القضايا الجديدة، بأقل الأضرار.

وشدد الشيخي على أن المملكة العربية السعودية، نجحت في العديد من القضايا السابقة ضد اللاعبين والمدربين الأجانب؛ وهي ما تستطيع أن تفعله مجددًا الآن.

جدير بالذكر أنه من بين الأسماء التي تردد قيامها بفسخ عقودها مع الأندية السعودية؛ أليكس كويادو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، ومدرب ضمك كوزمين كونترا.