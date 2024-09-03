أخبار الهلال اليوم | شبهة قانونية في صفقة متعب الحربي، وتطورات صادمة في علاج نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 سبتمبر 2024.

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الداعم الأكبر للهلال أعاد الفضل لأصحابه في صفقة نجم الشباب

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الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو

النجم البرازيلي مازال يُعالج من إصابته القاسية

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تدريباته التأهيلية بالأمس ليست مبشرة بالخير!

هلالي جديد في نيوم بعد سلمان الفرج..

ابن النصر ينضم للهلال رسميًا..

ثالث صفقات الزعيم الصيفية تمت بنجاح..

هل اتبع الشباب اللوائح خلال فترة التفاوض مع الهلال والنصر؟