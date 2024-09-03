يسخر من مواطنه أم يحرج ناديه؟ .. تعليق غريب من نيمار على صورة للهلال في تقديم ماركوس ليوناردو

النجم البرازيلي مازال يُعالج من إصابته القاسية

أعلن الهلال رسميًا يوم أمس تعاقده مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا، وقد استخدم صورة للاعبيه البرازيليين القدامى للاحتفال بالصفقة الجديدة عبر منصة إكس، لكن المفاجأة كانت في تعليق نجمه نيمار على تلك الصورة.

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حساب الهلال على منصة إكس نشر صورة تجمع عددًا من نجوم البرازيل الذين ارتدوا قميصه على مدار التاريخ، مثل ريفيلينو وكارلوس إدواردو وتياجو نيفيز ونيمار، وعلق "السحر البرازيلي يسري في عروق الهلال، بواسطة المهاجمين ونجوم الوسط الذين مثلوه. الإرث يستمر".

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نيمار علق على الصورة قائلًا "برونو أجنيلو غير موجود في الصورة"، مع وجه تعبيري ضاحك وإشارة للاعب البرازيلي الذي سبق أن ارتدى قميص الزعيم لـ6 أشهر خلال الفترة من يوليو 2007 حتى يناير 2008 ولم يلعب معه سوى مباراة واحدة كانت أمام الوطني في الدوري السعودي وشهدت صناعته لهدف من خماسية الفوز دون رد.

ولم يُفهم قصد نيمار جيدًا من الصورة، إن كانت السخرية من مواطنه الذي شُبه قديمًا بالنجم ريكاردو كاكا، أو إحراج الهلال وحسابه الرسمي على منصة إكس لتجاهله أحد اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا له، علمًا أن الصورة لم تضم ماتيوس بيريرا ورينان لودي وغيرهم.

يُشار إلى أن النجم البرازيلي مازال بعيدًا عن اللعب مع الهلال، إذ مازال يتعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.