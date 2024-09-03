سعد اللذيذ يُشيد بسوق انتقالات الدوري السعودي والجمهور يرد بهجوم قاسٍ

الجمهور السعودي غير راضٍ عن الميركاتو

أبدى سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي ورئيس برنامج الاستقطاب، رضاه عن سوق انتقالات دوري روشن السعودي للموسم الجديد، لكن هذا لم يكن رأي الجمهور الذي هاجمه بقسوة.

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تحركات الأندية السعودية شهدت تراجعًا كبيرًا عن الصيف الماضي، سواء في عدد اللاعبين المستقطبين أو حجم الإنفاق، والملاحظة الأبرز كانت عدم رضا الجمهور بجميع توجهاته عن الميركاتو وتحميلهم المسؤولية لبرنامج الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية.

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اللذيذ كتب عبر منصة إكس "انتهت والحمدلله قبل قليل فترة الانتقالات الصيفية ومازالت الاستدامة وخلق البيئة الجاذبة أبرز ركائز استراتيجية رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذي استمر لاعبًا رئيسيًا في سوق انتقالات اللاعبين حول العالم لاسيما مع استقطاب النجوم أقل من 21 عامًا للكثير من أندية الدوري والاستفادة من قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين. مستقبل مشرق ينتظرنا".

المغردون هاجموا اللذيذ وبرنامج الاستقطاب بشراسة، حيث نشر فهد المحياوي، وهو أحد كبار مشجعي الاتحاد، صورة لأهداف البرنامج وكتب معلقًا "كم معيار تم تحقيقه على أرض الواقع؟"، فيما علق "كارليوني" وهو من مشجعي الهلال "عملكم سيئ لكل الأندية وخططكم فاشلة واستقطاباتكم تمشي على الهاشتاقات. بإذن الله تنتهي حقبة لجنتكم حتى لو نرجع لمحترفين حقبة ٧ مليون يورو ونفتك من اللي صاير".

المشجع الأهلاوي، حسن الحسناني، كان الأحد لهجة بقوله "والله يا الظلم اللي ظلمتوه الأهلي أنك ستسأل عنه .. سوا كان لك قرار او موجه .. بالنهاية أنت قبلت هذا الظلم وتمسك بالمنصب دليل قبولك له ..كان من الأمانة آنك تعدل بين الآندية أو تستقيل .. لو كنت مكانك بفضل الاستقالة على أني أكون ظالم لكن حسبي الله ونعم الوكيل …والله كفيل فيكم".