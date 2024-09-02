"إسقاطه من قائمة الهلال الأقرب" .. فيديو صادم عن تطورات علاج نيمار

تدريباته التأهيلية بالأمس ليست مبشرة بالخير!

يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لن ينجح في الاختبار الموضوع تحت طائلته في نادي الهلال السعودي، كي يتم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد 2024-2025.

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البرازيلي كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خمس مباريات فقط خاضها مع الزعيم، عقب التعاقد معه في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على إثر تلك الإصابة، أسقطه الهلال من قائمته في الشتاء الماضي، لقيد الظهير البرازيلي رينان لودي بدلًا منه.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مسؤولي القلعة الزرقاء منحوا نيمار فرصة أخيرة لإعادة قيده في قائمة الفريق بالصيف الحالي ألا وهي اجتيازه للاختبارات الطبية، وثبات اقتراب مشاركته في التدريبات الجماعية.

لكن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني حلل الفيديو الأخير الذي نشره حساب الهلال عبر تطبيق "سناب شات"، من التدريبات التأهيلية لابن بلاد السامبا، وأكد عدم جاهزيته بشكل كامل للعودة للملاعب.

الشهراني أوضح أن تدريبات القفز والثبات على قدم واحدة التي خاضها نيمار أمس الإثنين، أثبتت ضعف ثباته، وضعف نزوله على الركبة، بجانب عدم ثقة وخوف أثناء النزول.

ووجه أخصائي العلاج الطبيعي رسالته لإدارة الهلال: "هذه توضح احتمالية عدم قدرته على اجتياز الاختبارات حاليًا، الأفضل مواصلة الإعداد إلى الوصول لأعلى مستوى".