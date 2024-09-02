ضربة جديدة في الميركاتو .. الهلال يضم موهبة البرازيل رسميًا

ثالث صفقات الزعيم الصيفية تمت بنجاح..

يواصل نادي الهلال السعودي نشاطه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي، معلنًا عن ضم ثالث صفقاته رسميًا.

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الزعيم حسم خلال الـ72 ساعة الماضية صفقتين، إذ ضم البرتغالي جواو فيليكس من مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب الظهير المحلي متعب الحربي من الشباب.

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واليوم الإثنين، أعلنت القلعة الزرقاء رسميًا التعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم بنفيكا البرتغالي.

التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا يأتي اتباعًا للوائح التي تطبق للمرة الأولى في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، إذ يحق لكل نادٍ قيد عشرة أجانب في قائمته، بشرط أن يكون اثنان منهم من مواليد عام 2003 فيما بعد.

وشارك الموهبة البرازيلي في 24 مباراة مع بنفيكا منذ الانضمام له في شتاء 2024، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع آخر.

يذكر أن الميركاتو الصيفي في السعودية يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الموافق الثاني من سبتمبر.